Компании «Гаврилыч», занимающейся производством конструкций для загородных домов, сада и бизнеса (беседок, навесов, малых архитектурных форм и пр.) требуются рабочие. Можно без опыта но с диким желанием научиться. Оплата — сдельная. Место работы — МО, деревня Пешки.
- Если опыт есть, это большое преимущество.
- Работа на базе в Пешках — производство Беседок и Малых архитектурных форм.
- Если нет авто — очень удобная транспортная доступность, ходит много автобусов и маршруток.
- Зарплата сдельная, от 3 до 6 000 рублей в день (если работать, то рядовой сотрудник зарабатывает от 100 000 рублей).
- График работы: 5/2, 4/2, 6/1.
Остальные подробности по телефону: 8-999-657-26-63.
Адрес: Московская область, г. о. Солнечногорск, деревня Пешки, территория Братцевское, Савельево -1.
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