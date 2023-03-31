Вакансия менеджера по продажам на парфюмерный островок в ТЦ «Панфиловский» — график 2/2, зарплата 40-70 тысяч 31.03.2023 Реклама
О работодателе

Успешная, а потому — быстро развивающаяся, сеть магазинов элитной парфюмерии Royal Oil. Здесь абсолютно каждому человеку помогают найти аромат своей мечты.

Компания растёт и ищет в команду тех, кто готов отдаваться своему делу полностью.

Что ты получишь

  • Возможность развиваться вместе с динамичным, дружным коллективом
  • Уютное рабочее место
  • Удобный график 2/2
  • Возможность зарабатывать больше оклада, делая продажи и доп. продажи
  • Уровень заработной платы: 40 000 — 70 000 рублей.

Что от тебя требуется

  • Желание учиться новому и овладевать навыками системной работы
  • Пунктуальность, ответственность и самостоятельность в работе
  • Умение четко излагать свои мысли, грамотная устная речь
  • Умение (или желание научиться) работать с возражениями и выходить из конфликтных ситуаций.

Твои ключевые обязанности

  • Оказывать консультации покупателям по вопросам ассортимента, оказывать помощь в поиске подходящего клиенту товара
  • Информировать покупателя о предоставляемых компанией услугах
  • Осуществлять денежные расчеты с покупателями за приобретенный ими товар
  • В случае невозможности осуществления продажи в момент прихода посетителя в магазин прикладывать все усилия для оформления заказа через интернет-магазин или другую розничную точку
  • Раздавать рекламную продукцию потенциальным клиентам
  • Работать в UDS системе
  • Производить инвентаризацию товара магазина.

Контакты

Пишите на номер: 8-950-582-44-30, Яна (на звонки ответить — не всегда есть возможность).

Метки:
работа, парфюмерия, Торговый комплекс "Панфиловский"
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