О работодателе
Успешная, а потому — быстро развивающаяся, сеть магазинов элитной парфюмерии Royal Oil. Здесь абсолютно каждому человеку помогают найти аромат своей мечты.
Компания растёт и ищет в команду тех, кто готов отдаваться своему делу полностью.
Что ты получишь
- Возможность развиваться вместе с динамичным, дружным коллективом
- Уютное рабочее место
- Удобный график 2/2
- Возможность зарабатывать больше оклада, делая продажи и доп. продажи
- Уровень заработной платы: 40 000 — 70 000 рублей.
Что от тебя требуется
- Желание учиться новому и овладевать навыками системной работы
- Пунктуальность, ответственность и самостоятельность в работе
- Умение четко излагать свои мысли, грамотная устная речь
- Умение (или желание научиться) работать с возражениями и выходить из конфликтных ситуаций.
Твои ключевые обязанности
- Оказывать консультации покупателям по вопросам ассортимента, оказывать помощь в поиске подходящего клиенту товара
- Информировать покупателя о предоставляемых компанией услугах
- Осуществлять денежные расчеты с покупателями за приобретенный ими товар
- В случае невозможности осуществления продажи в момент прихода посетителя в магазин прикладывать все усилия для оформления заказа через интернет-магазин или другую розничную точку
- Раздавать рекламную продукцию потенциальным клиентам
- Работать в UDS системе
- Производить инвентаризацию товара магазина.
Контакты
Пишите на номер: 8-950-582-44-30, Яна (на звонки ответить — не всегда есть возможность).
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