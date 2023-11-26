«Ресурс +» является партнером крупнейшей в стране аутсорсинговой компании «Персональное решение».
Предоставляет бизнесу исполнителей для краткосрочных и длительных периодов работ, где не требуется высокая квалификация:
- грузчики
- комплектовщики
- фасовщики
- уборщицы
- разнорабочие и т. д.
Экономит время на: поиск персонала, собеседования, оформление, адаптацию, обучение и т. д.
«Ресурс +» поможет оптимизировать финансовые расходы на содержание линейного персонала.
Доступны! Открыты! Надёжны!
Телефон: 8-916-142-00-22
Email: resoursplus@yandex.ru
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