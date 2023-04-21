Агентство недвижимости «МК-Гарант» приглашает талантливых новичков и успешных профессионалов в свою команду. Если вы амбициозны, трудолюбивы, хотите стать успешным и реализовывать свои цели, зарабатывать, а не просто работать, тогда эта работа точно для вас.
Открыты вакансии в Зеленограде и Дмитрове:
- агент по продаже недвижимости
- hr-специалист.
Преимущества работы в компании:
- работа в надёжном агентстве с многолетней историей и положительной репутацией
- команда сильных и сплоченных специалистов
- возможность пройти уникальное обучение и построить карьеру
- юридическая и рекламная поддержка
- высокий ДоХоД
- гибкий график, бесплатное обучение для сотрудников без опыта
- современный офис в центре города.
Агентство «МК-Гарант» в сфере недвижимости более 10 лет.
Наработали большую клиентскую базу и безупречную репутацию.
Контакты для соискателей
Телефон: 8-915-126-45-57, Алина
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