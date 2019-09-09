Недавно в «Зеленопарке» распахнула свои двери уникальная выставка «Живая Планета». Это увлекательное путешествие для всей семьи в мир дикой природы.
Это парк ярких тропических бабочек, экзотических животных и насекомых из разных стран мира. Это место, где можно просто приятно провести время, окунувшись в мир дикой природы. Приходите на выставку всей семьей с детьми. Для самых любознательных проводят тематические экскурсии, фотосессии с бабочками и другими животными.
Опытные экскурсоводы не только покажут и расскажут про питомцев про их жизнь, но и дадут погладить и покормить некоторых животных. А тропические бабочки сами садятся на посетителей, особенно на тех, кто в яркой одежде и использовал духи с ароматом цитруса — это лучший способ привлечь к себе бабочек. Гостям покажут, как правильно брать бабочек и как их кормить.
В продаже есть «бабочкарий» — ферма бабочек с живыми куколками, чтобы вы могли наблюдать удивительный процесс рождения бабочки у себя дома. В продаже также разнообразные познавательные тематические игрушки и сувениры по приемлемой цене.
Одним словом — приходите! Яркие эмоции и отличное настроение гарантированы!
- взрослый (будни/вых. и празд.) — 250/300 рублей;
- детский (будни/вых. и празд.) — 200/250 рублей, детям до 3-х лет вход бесплатный;
- семейный 1 (мама, папа, 1 реб.) — 600/750 рублей;
- семейный 2 (мама, папа, 2 дет.) — 800/1000 рублей;
- семейный 3 (мама, папа, 3дет.) — 1000/1200 рублей.
- взрослый (будни/вых. и празд.) — 350/400 рублей;
- детский (будни/вых. и празд.) — 250/350 рублей;
- семейный 1 (мама, папа, 1 реб.) — 800/1000 рублей;
- семейный 2 (мама, папа, 2 дет.) — 1000/1200 рублей;
- семейный 3(мама,папа, 3 дет.) — 1200/1500 рублей;
- инвалидам в сопровождении — вход бесплатный.
«Живая планета» расположена в самом сердце «Зеленопарка» — рядом с детской парикмахерской «Кудряшка». Время работы с 10:00—22:00, каждый день без перерыва.
Телефон для справок: +7(977)791-94-90.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Для летних ремонтов!
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