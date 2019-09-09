Что же это такое?

Это парк ярких тропических бабочек, экзотических животных и насекомых из разных стран мира. Это место, где можно просто приятно провести время, окунувшись в мир дикой природы. Приходите на выставку всей семьей с детьми. Для самых любознательных проводят тематические экскурсии, фотосессии с бабочками и другими животными.

Опытные экскурсоводы не только покажут и расскажут про питомцев про их жизнь, но и дадут погладить и покормить некоторых животных. А тропические бабочки сами садятся на посетителей, особенно на тех, кто в яркой одежде и использовал духи с ароматом цитруса — это лучший способ привлечь к себе бабочек. Гостям покажут, как правильно брать бабочек и как их кормить.

В продаже есть «бабочкарий» — ферма бабочек с живыми куколками, чтобы вы могли наблюдать удивительный процесс рождения бабочки у себя дома. В продаже также разнообразные познавательные тематические игрушки и сувениры по приемлемой цене.

Одним словом — приходите! Яркие эмоции и отличное настроение гарантированы!