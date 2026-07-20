Цените качество и выгоду? «Крепкий дом» ждёт вас!



Наш магазин электрики, сантехники и строительных материалов открыт не только для тех, кто делает ремонт самостоятельно, но и для мастеров.



Мы предлагаем

· гарантию на товары от магазина

· аренду инструментов

· удобную парковку для погрузки материалов

· индивидуальный подход к решению ваших вопросов

· скидки пенсионерам и новым клиентам

· услуги лучших специалистов города