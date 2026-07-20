Цените качество и выгоду? «Крепкий дом» ждёт вас!
Наш магазин электрики, сантехники и строительных материалов открыт не только для тех, кто делает ремонт самостоятельно, но и для мастеров.
Мы предлагаем
· гарантию на товары от магазина
· аренду инструментов
· удобную парковку для погрузки материалов
· индивидуальный подход к решению ваших вопросов
· скидки пенсионерам и новым клиентам
· услуги лучших специалистов города
Подробнее о нашей работе можно узнать в сообществе ВК: https://vk.ru/m.zelengrad Подписывайтесь, чтобы не пропустить выгодные предложения и новые акции
Зеленоград, корпус 1801, нулевой этаж
10:00-20:00
«Крепкий дом» — качественные материалы, забота о вашем комфорте
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