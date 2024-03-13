Интенсив — считается ускоренным освоением программы относительно еженедельных занятий. Это система обучения дает базу уже на первых занятиях.

В школе научат понимать, что и как устроено в рисунке, а не просто «повторять за преподавателем». Когда знаешь, как это работает, осознаешь каждую линию и пятно, то можно, в принципе, рисовать что угодно.

Получаемые на этих курсах знания о законах перспективного построения, измерения пропорций, взаимосвязи внешней формы с ее конструкцией, светотени, позволяет ученику уже за несколько занятий перейти к грамотному изображению на плоскости сложных трехмерных форм.

Школа учит такому рисунку, который можно применять в любых целях, готовиться сразу к любым экзаменам.

Это проверенный и эффективный способ получить максимальный результат при подготовке в ВУЗ.

Данное предложение направлено на ускоренное освоение программы, в т. ч. в условиях сжатых сроков.

Программа подбирается индивидуально, исходя из условий ученика.

В группе не более 8 человек.

Занятия будут проходить:

вторник-четверг с 18.30 до 20.45

воскресенье с 14.30 до 16.45 (по 3 ак. часа)

Запись на занятия по телефону: 8-985-763-86-15

Адрес школы: Зеленоград, Георгиевский проспект, 17-й микрорайон, дом 33А, корпус 2

Подробнее