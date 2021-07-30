Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги участок под строительство жилья площадью почти 9 га, на котором можно построить 150 000 кв. м. Объект расположен в юго-восточной части города Клин. Участок свободен от застройки и зеленых насаждений и отвечает требованиям, предъявляемым для заявленных целей, следует из материалов на сайте РАД.
Микрорайн «Новый Клин», где продается земля, — это абсолютно новый полноценный микрорайон: напротив расположен пруд, недалеко протекает река «Сестра», рядом лесопарк, а также много достопримечательностей, среди которых: музей Аркадия Гайдара и П.И. Чайковского.
Сейчас квартал застроен лишь частично: возведены и введены в эксплуатацию четыре многоэтажных жилых дома (номера 1-4 на плане на картинке), квартиры в которых полностью реализованы. В построенных жилых домах размещаются предприятия торговли и бытовых услуг, в том числе продуктовые магазины, салоны красоты, детский центр, хозяйственный магазин, так что инфраструктура вокруг уже есть.
По оценкам экспертов рынка недвижимости, сегодня — это самое выгодное предложение, которое можно найти в московском регионе. Во-первых, речь идет об абсолютно новом микрорайоне Клина. Кроме того, объект продажи не входит в границы зарезервированных территорий под строительство и реконструкцию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и объектов ее транспортной инфраструктуры, а также не входит в границы особо охраняемых природных и исторических территорий. С учетом роста цен в Клину, прибыль данного проекта приближается к 800 млн рублей, посчитала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Поэтому начальная цена в 59 млн более чем привлекательна, считает эксперт.
«Ценности данной проекту добавляет сложившееся инфраструктура ЖК „Новый Клин“ и хорошая транспортная доступность, рядом с проходит Ленинградское шоссе и железнодорожная станция — средняя цена в проекте будет в диапазоне от 80 до 90 тысяч за кв.м», — комментирует управляющий консалтинговое агентства OPN24 Эльдар Хасянов.
Подробная информация об аукционе и участии на сайте lot-online.ru (земельные участки->Москвоская область->Клин) и по телефонам 8-916-305-20-44, 8-919-939-93-63