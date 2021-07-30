Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги участок под строительство жилья площадью почти 9 га, на котором можно построить 150 000 кв. м. Объект расположен в юго-восточной части города Клин. Участок свободен от застройки и зеленых насаждений и отвечает требованиям, предъявляемым для заявленных целей, следует из материалов на сайте РАД.

Микрорайн «Новый Клин», где продается земля, — это абсолютно новый полноценный микрорайон: напротив расположен пруд, недалеко протекает река «Сестра», рядом лесопарк, а также много достопримечательностей, среди которых: музей Аркадия Гайдара и П.И. Чайковского.

Сейчас квартал застроен лишь частично: возведены и введены в эксплуатацию четыре многоэтажных жилых дома (номера 1-4 на плане на картинке), квартиры в которых полностью реализованы. В построенных жилых домах размещаются предприятия торговли и бытовых услуг, в том числе продуктовые магазины, салоны красоты, детский центр, хозяйственный магазин, так что инфраструктура вокруг уже есть.