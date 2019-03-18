— Скажите, можно рассматривать мигрень как отдельно диагностируемую болезнь, или речь идёт о признаках, сопутствующих каким-то другим заболеваниям?

— Да, это отдельно стоящий в общем списке заболеваний недуг. Причём далеко не из лёгких. Он сопровождается интенсивными, приступообразными головными болями, по большей части, односторонними. Мигрень может сочетаться с неврологическими, вегетативными и кишечно-желудочными проявлениями. Боль зачастую сопровождается тошнотой, рвотой.

Однозначного ответа об истинных причинах заболевания не существует. Наверняка известно лишь, что болезнь напрямую связана с расширением сосудов твёрдой мозговой оболочки. В их иннервации (снабжении нервами) участвуют определённые волокна. Из окончаний этих волокон выделяются болевые нейропептиды — химические соединения. Следует отметить и такой фактор, как генетическая предрасположенность. Мигрени подвержены люди с повышенной чувствительностью вышеописанных волокон и с повышенной возбудимостью коры головного мозга.

— Мигрень почему-то иногда называют «женской» болезнью…

— Да, это не случайно: женщины вдвое чаще мужчин подвержены этому заболеванию. Причём статистика показывает, что наибольший процент составляют родившие женщины. Таким образом, можно предположить связь мигрени с изменениями гормонального фона у женщин.

— Кристина Вадимовна, а что может спровоцировать мигрень?

— Прежде всего, это различного рода стрессы. К этому же списку отнесём чрезмерные физические нагрузки, нарушение режима питания и сна. Отдельная тема — питание. Вот перечень продуктов, провоцирующих приступы мигрени: цитрусовые, шоколад, красное вино, шампанское.

— Какой врач занимается выявлением и лечением мигрени?

— Конечно, это невролог.

— Как проходит обследование? Какие методы диагностики помогают выявить мигрень?

— В качестве первичного звена для диагностирования заболевания используется электроэнцефалография. Ну, и, конечно, очень важно сделать МРТ головы в комплексе с сосудами головного мозга. С помощью этого вида диагностики врач увидит состояние артерий и вен. Обязательно нужно обследовать шейный отдел позвоночника, а также сосуды шеи — ведь частыми причинами головной боли становится шейный остеохондроз. МРТ необходима для исключения органической патологии головного мозга со схожей клинической симптоматикой (доброкачественные или злокачественные опухоли, инсульты, особенно, венозные, сосудистые мальформации, гидроцефалия, внутричерепная гипертензия/гипотензия и другие).

— Излечима ли мигрень?

— В качестве терапии при мигрени применяется профилактика приступов и купирование начавшегося болевого синдрома, а также симптоматическая терапия сопутствующих вегетативных и желудочно-кишечных расстройств. Поэтому, если начали появляться головные боли, но вы ещё не уверены, мигрень ли это, первым делом необходимо обследоваться для исключения органических заболеваний головного мозга. Профилактически для начала следует исключить из рациона те виды продуктов, о которых я уже говорила, по возможности, уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку.

Когда диагноз уже поставлен, то при лечении мигрени надо учитывать один существенный фактор: с появлением головных болей, во избежание осложнений, важно вовремя купировать приступ. В первые сутки можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, если же голова непрерывно болит больше суток, надо обязательно обратиться к врачу. Возможно, после обследования он решит, что уже пора применять специальные препараты.

Текст: Игорь Чичинов

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