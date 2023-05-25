Семейный медицинский центр «Премьер Медик» — многопрофильная клиника, предлагает консультации специалистов по 20 направлениям, широкий спектр анализов (2000 видов), ультразвуковую и лабораторную диагностику для здоровья взрослых и малышей. Центр расположен в новом ЖК «Первый Зеленоградский» и предлагает услуги по самым выгодным для жителей города ценам в честь открытия филиала.
Детское отделение 0+:
- педиатр, кардиолог, лор-врач, детский массажист.
Взрослое отделение:
- терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог, гинеколог, уролог, отоларинголог, невролог-реабилитолог, косметолог, дерматолог, трихолог, массажист.
Ультразвуковая и лабораторная диагностика:
- позволяет получить результаты анализов день-в-день.
Стоматология:
- весь комплекс услуг для детей и взрослых.
В клинике установлено новейшее оборудование (видеокольпоскоп Kernel 2200A (Full HD), узи аппарат Mindray DC-80, компьютерный томограф Planmeca Promax 3d Mid и др.), ведется сотрудничество с лучшими диагностическими лабораториями, предлагается широкий спектр анализов (более 2000 видов).
Первая медицинская организация сети «Ортодонт Премьер» открылась в 2008 году и предоставляет по настоящее время стоматологические и лор-услуги. В 2021 году произошло расширение, в связи с колоссальным объемом накопленного опыта, методик, сотрудничеством с заслуженными специалистами города.
Скидка на лабораторные анализы 20% до конца июня в честь открытия клиники по промокоду Zelenograd.
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена