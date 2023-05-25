Услуги семейного медицинского центра «Премьер Медик» — по самым выгодным ценам в честь открытия филиала в Голубом 25.05.2023 Реклама

Семейный медицинский центр «Премьер Медик» — многопрофильная клиника, предлагает консультации специалистов по 20 направлениям, широкий спектр анализов (2000 видов), ультразвуковую и лабораторную диагностику для здоровья взрослых и малышей. Центр расположен в новом ЖК «Первый Зеленоградский» и предлагает услуги по самым выгодным для жителей города ценам в честь открытия филиала.

Медицинские услуги

Детское отделение 0+:

  • педиатр, кардиолог, лор-врач, детский массажист.

Взрослое отделение:

  • терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог, гинеколог, уролог, отоларинголог, невролог-реабилитолог, косметолог, дерматолог, трихолог, массажист.

Ультразвуковая и лабораторная диагностика:

  • позволяет получить результаты анализов день-в-день.

Стоматология:

  • весь комплекс услуг для детей и взрослых.

В клинике установлено новейшее оборудование (видеокольпоскоп Kernel 2200A (Full HD), узи аппарат Mindray DC-80, компьютерный томограф Planmeca Promax 3d Mid и др.), ведется сотрудничество с лучшими диагностическими лабораториями, предлагается широкий спектр анализов (более 2000 видов).

Первая медицинская организация сети «Ортодонт Премьер» открылась в 2008 году и предоставляет по настоящее время стоматологические и лор-услуги. В 2021 году произошло расширение, в связи с колоссальным объемом накопленного опыта, методик, сотрудничеством с заслуженными специалистами города.

Акция

Скидка на лабораторные анализы 20% до конца июня в честь открытия клиники по промокоду Zelenograd.

Контакты для записи на прием

Часы работы:

  • понедельник-суббота — с 9:00 до 20:00
  • воскресенье — с 9:00 до 18:00.

Телефоны:

  • 8-495-255-33-01
  • 8-967-101-07-06

Адрес: ЖК «Первый Зеленоградский», п. Голубое, ул. Трехсвятская, 6.
Сайт, Инстаграм*, Вконтакте

«Премьер Медик» будет рад вас видеть!

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
деревня голубое, медицинские услуги, медицинский центр, Ортодонт Премьер
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