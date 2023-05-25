Медицинские услуги

Детское отделение 0+:

педиатр, кардиолог, лор-врач, детский массажист.

Взрослое отделение:

терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог, гинеколог, уролог, отоларинголог, невролог-реабилитолог, косметолог, дерматолог, трихолог, массажист.

Ультразвуковая и лабораторная диагностика:

позволяет получить результаты анализов день-в-день.

Стоматология:

весь комплекс услуг для детей и взрослых.

В клинике установлено новейшее оборудование (видеокольпоскоп Kernel 2200A (Full HD), узи аппарат Mindray DC-80, компьютерный томограф Planmeca Promax 3d Mid и др.), ведется сотрудничество с лучшими диагностическими лабораториями, предлагается широкий спектр анализов (более 2000 видов).

Первая медицинская организация сети «Ортодонт Премьер» открылась в 2008 году и предоставляет по настоящее время стоматологические и лор-услуги. В 2021 году произошло расширение, в связи с колоссальным объемом накопленного опыта, методик, сотрудничеством с заслуженными специалистами города.