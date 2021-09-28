Сервисный центр UpgradeShop

У вас iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei, ASUS или любой другой телефон, планшет, ноутбук? Для сервисного центра UpgradeShop не важен бренд гаджета, здесь могут отремонтировать любой.

В UpgradeShop возможно даже самое сложное восстановление после полного утопления, воспламенения или загнутого в бараний рог телефона.