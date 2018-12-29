После Новогодних праздников и богатого застолья всегда остается тяжесть в желудке и чувство вины за набранные килограммы.

Не паникуйте! В эти новогодние каникулы есть возможность, не только избавиться от гастрономического похмелья, но и привести организм в норму, а также получить удовольствие от SPA процедур в Тонус клубе.

Расслабиться и вывести токсины в фито-бочке, а после процедуры, насладиться антиоксидантным чаем из 19 горных алтайский трав.

Комфортная температура, которая поддерживается внутри фито-бочки, а так же насыщенный лечебными травяными сборами пар действует на организм человека со всех сторон, тем самым осуществляет многостороннюю очистку организма от шлаков и токсинов.