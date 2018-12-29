После Новогодних праздников и богатого застолья всегда остается тяжесть в желудке и чувство вины за набранные килограммы.
Не паникуйте! В эти новогодние каникулы есть возможность, не только избавиться от гастрономического похмелья, но и привести организм в норму, а также получить удовольствие от SPA процедур в Тонус клубе.
- Расслабиться и вывести токсины в фито-бочке, а после процедуры, насладиться антиоксидантным чаем из 19 горных алтайский трав.
Комфортная температура, которая поддерживается внутри фито-бочки, а так же насыщенный лечебными травяными сборами пар действует на организм человека со всех сторон, тем самым осуществляет многостороннюю очистку организма от шлаков и токсинов.
- Снять отеки в офигительных штанах.
Скажем НЕТ изнурительным тренировкам, теперь можно просто комфортно лежать в штанах и худеть. «Я Так Хочу!» Всего за 30 минут в лимфодренажных штанах восстанавливается водный баланс, активизируется процесс обмена веществ в жировых клетках и клетках кожи, улучшается венозное кровообращение. В итоге после такой волшебной гимнастики сосудов уходит отечность и появляется легкость во всем теле.
- Сжечь лишние калории на Велнес-тренажерах.
Велнес-оборудование позволяет достигать намеченных результатов при минимуме усилий. Здесь можно заниматься по индивидуальным программам, подобранным с учетом Ваших пожеланий и особенностей, в зависимости от того, каких результатов вам хочется достичь
- Убрать оливье с боков с помощью LPG или ЭМС
Про эти процедуры написано уже не мало. Не будем повторяться. Главное, что в новогодние каникулы в клубе действует Акция Анти-Оливье: минус 5000 рублей на абонементы LPG и ЭМС.
И это не еще все! В клубе много вкусных, полезных, жиросжигательных предложений!
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