«Мини-группы — идеальная мотивирующая среда для школьников»

Педагоги Profteens и разработанные ими учебные программы нацелены на то, чтобы не только обеспечить учеников знаниями, но и помочь им найти истинную мотивацию в учебе, которая и является главным залогом успеха. На первом этапе ученик вместе с родителями осознанно выберет специальность и предметы для экзаменов, а эксперты Profteens составят индивидуальный план обучения под этот запрос. Причем запрос может быть любым — от поступления на «бюджет» в престижный университет до преодоления минимального порога баллов, необходимого для зачисления на платное отделение вуза.

— Очевидно, что в условиях обычной школы невозможно эффективно подготовить к экзаменам 30-35 разных детей в классе с разным уровнем знаний, мотивации и целями, — говорит Татьяна Бычкова. — В случае индивидуальных занятий с репетиторами такой проблемы вроде бы нет, но на самом деле отсутствие сверстников тоже сказывается на мотивации. Мини-группы, в которые мы распределяем ребят по уровню подготовки по итогам бесплатной «входной» диагностики, идеальный в этом плане формат, который избавляет от лишнего давления и в то же время создает мотивирующую среду.

Осознанность, наличие плана, постоянная обратная связь — те факторы, которые позволяют пройти период подготовки к экзаменам без лишнего стресса и нервных срывов. Profteens же в свою очередь гарантирует достижение цели, определенной по итогам первичной диагностики — в зависимости от ее результатов и исходного запроса.

— Важно подчеркнуть, что мы работаем не только с учениками, но и с родителями, — объясняет Татьяна Бычкова. — Вы делегируете нам ответственность за подготовку ребенка, а мы уважаем ваше право контролировать этот процесс и участвовать в жизни ребенка. Ежемесячно вы будете получать отчеты о ходе обучения, что позволит следить за прогрессом и дополнительно повысит мотивацию ребенка.

Важный факт! Всех учеников Profteens добавят в чаты мини-групп, где они смогут задавать любые вопросы и помогать с ответами другим. Также на связи с ребятами всегда будут учителя, которые помогут не только подготовиться к экзаменам, но и грамотно составить апелляцию после их проведения.