Школа зачастую не обеспечивает высокий уровень подготовки к выпускным экзаменам. Родители вынуждены тратить огромные деньги на репетиторов, но и в этом случае нет гарантии результата. 9 октября в Зеленограде запускают курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Profteens, где организуют занятия с ведущими преподавателями-экспертами, помогут ребенку найти истинную мотивацию в учебе, обеспечат сдачу экзаменов без лишнего стресса и гарантируют намеченный результат. Рассказываем, как это работает.
Profteens — новый бренд на рынке образовательных услуг Зеленограда, но возник он не на пустом месте. Это новый проект детского клуба «Киндерхолл», уже давно известного в городе благодаря занятиям для детей, детскому саду и семейной начальной школе. «Киндерхолл» растет вместе со своими учениками и расширяет набор образовательных продуктов.
— Главное преимущество Profteens — подбор педагогов, — рассказывает руководитель проекта Татьяна Бычкова. — Черников, Лупальцова, Секретов, Кузнецова, Широков, Гаврилова — думаю, многие зеленоградцы, которые «в теме», слышали эти фамилии и знают, как непросто попасть к этим преподавателям. Для тех, кто не слышал, скажу, что сразу двое из них — эксперты ГИА. То есть специалисты, которые имеют право проверять экзаменационные работы, рассматривать апелляции и т. д. Таких людей и в школах немного, а частным репетиторам этот статус вообще недоступен, так как для его получения надо работать в системе образования.
Важный факт! Специально для Profteens педагоги разработали собственные задания в формате ЕГЭ и ОГЭ, ответы к которым нельзя найти в интернете.
Педагоги Profteens и разработанные ими учебные программы нацелены на то, чтобы не только обеспечить учеников знаниями, но и помочь им найти истинную мотивацию в учебе, которая и является главным залогом успеха. На первом этапе ученик вместе с родителями осознанно выберет специальность и предметы для экзаменов, а эксперты Profteens составят индивидуальный план обучения под этот запрос. Причем запрос может быть любым — от поступления на «бюджет» в престижный университет до преодоления минимального порога баллов, необходимого для зачисления на платное отделение вуза.
— Очевидно, что в условиях обычной школы невозможно эффективно подготовить к экзаменам 30-35 разных детей в классе с разным уровнем знаний, мотивации и целями, — говорит Татьяна Бычкова. — В случае индивидуальных занятий с репетиторами такой проблемы вроде бы нет, но на самом деле отсутствие сверстников тоже сказывается на мотивации. Мини-группы, в которые мы распределяем ребят по уровню подготовки по итогам бесплатной «входной» диагностики, идеальный в этом плане формат, который избавляет от лишнего давления и в то же время создает мотивирующую среду.
Осознанность, наличие плана, постоянная обратная связь — те факторы, которые позволяют пройти период подготовки к экзаменам без лишнего стресса и нервных срывов. Profteens же в свою очередь гарантирует достижение цели, определенной по итогам первичной диагностики — в зависимости от ее результатов и исходного запроса.
— Важно подчеркнуть, что мы работаем не только с учениками, но и с родителями, — объясняет Татьяна Бычкова. — Вы делегируете нам ответственность за подготовку ребенка, а мы уважаем ваше право контролировать этот процесс и участвовать в жизни ребенка. Ежемесячно вы будете получать отчеты о ходе обучения, что позволит следить за прогрессом и дополнительно повысит мотивацию ребенка.
Важный факт! Всех учеников Profteens добавят в чаты мини-групп, где они смогут задавать любые вопросы и помогать с ответами другим. Также на связи с ребятами всегда будут учителя, которые помогут не только подготовиться к экзаменам, но и грамотно составить апелляцию после их проведения.
Вариант обучения в мини-группе в формате «онлайн+офлайн» включает 8 занятий в месяц (или 2 часа 15 минут уроков в неделю), а также три авторских пробных экзамена (ответы к которым неоткуда списать) и стоит 8400 рублей в месяц. При покупке двух предметов предусмотрена скидка. С расценками на другие варианты обучения в Profteens можно ознакомиться на сайте. https://profteens.ru/parents-zelenograd#price
— Думаю, родители, которые уже изучили рынок школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде, заметили, что цены у всех примерно одинаковые, — отмечает Татьяна Бычкова. — Поэтому важно понимать, что входит в эту цену. В Profteens это экспертные преподаватели, уютный полностью оборудованный для занятий класс, собственная платформа для домашних заданий и онлайн-уроков, постоянная обратная связь и гарантия успеха. Мы считаем, что создаем эксклюзивный продукт для Зеленограда, и уверены в его качестве! Ждем вас и ваших детей в Profteens!
Важный факт! Занятия в Profteens начинаются 9 октября. 8 октября в 18:00 в «Киндерхолле» в корпусе 533 состоится диагностика знаний и встреча с педагогами. Спешите записаться — в некоторых группах осталось всего по несколько мест.
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