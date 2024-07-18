Цифровая информатизация всех сфер экономики в России за последний десяток лет привела к впечатляющему прогрессу — на сегодняшний день создано более 800 государственных информационных систем, которые прочно вошли в повседневный быт граждан. Страна стала высокотехнологичной, но все информационные потоки, на которых выстроена цифровая экономика и государственное управление, нуждаются в постоянной защите.

В МИЭТе сразу несколько направлений работают на подготовку квалифицированных специалистов информационной безопасности (ИБ) в разных её аспектах и на разных этапах жизненного цикла цифровых данных в информационно-телекоммуникационных системах — от технической защиты информации, построения комплексных ИТ-систем и подсистем ИБ до правового обеспечения национальной безопасности и расследования киберпреступлений. Компетенции специалистов, выпущенных по этим направлениям, тесно взаимосвязаны, и в своей деятельности они плотно взаимодействуют друг с другом.

В 2024 году приём на бакалавриат осуществляют три таких направления: