Цифровая информатизация всех сфер экономики в России за последний десяток лет привела к впечатляющему прогрессу — на сегодняшний день создано более 800 государственных информационных систем, которые прочно вошли в повседневный быт граждан. Страна стала высокотехнологичной, но все информационные потоки, на которых выстроена цифровая экономика и государственное управление, нуждаются в постоянной защите.
В МИЭТе сразу несколько направлений работают на подготовку квалифицированных специалистов информационной безопасности (ИБ) в разных её аспектах и на разных этапах жизненного цикла цифровых данных в информационно-телекоммуникационных системах — от технической защиты информации, построения комплексных ИТ-систем и подсистем ИБ до правового обеспечения национальной безопасности и расследования киберпреступлений. Компетенции специалистов, выпущенных по этим направлениям, тесно взаимосвязаны, и в своей деятельности они плотно взаимодействуют друг с другом.
В 2024 году приём на бакалавриат осуществляют три таких направления:
Направление «Информационная безопасность» (10.03.01) — кафедра информационной безопасности (ИБ): 25 бюджетных мест, проходные баллы прошлых лет довольно высокие — 192-251, предметы для поступления — математика, физика/информатика, русский язык. Заведующий кафедрой: д.т.н., профессор Анатолий Анатольевич Хорев.
Направление «Правовое обеспечение национальной безопасности» (40.05.01) — Институт высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук (ВП СГН): приём только на платное обучение, предметы для поступления — обществознание, история/информатика, русский язык. Директор: д.ю.н., профессор Лев Владимирович Бертовский.
Направление «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (11.03.02) — Кафедра телекоммуникационных систем (ТКС): 96 бюджетных мест, проходные баллы прошлых лет 171-224, предметы для поступления — математика, физика/информатика, русский язык. Заведующий кафедрой: к.т.н. Александр Александрович Бахтин.
Подготовку специалистов в области информационной безопасности МИЭТ осуществляет с 2001 года, а в 2011 году в университете была образована кафедра информационной безопасности (ИБ), выпускающая для направления «Информационная безопасность» — МИЭТ стал первым вузом в России, осуществляющим подготовку бакалавров по профилю «Техническая защита информации». Бюджетное обучение на этом направлении с самого начала пользовалось большой популярностью и было востребовано у абитуриентов, поэтому проходные баллы при поступлении из года в год остаются довольно высокими. Помимо открытого набора кафедра проводит целевой набор абитуриентов на бюджетные места по заказу Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК России) — государственного регулятора в сфере защиты информации.
Сегодня кафедра ИБ готовит бакалавров профиля «Техническая защита информации» и магистров профиля «Аудит информационной безопасности» — профессионалов высокого уровня в области защиты информации от несанкционированного доступа и программно-математических воздействий (кибербезопасности), защиты информации от утечки по техническим каналам (от перехвата техническими средствами разведки), контроля эффективности защиты информации и аттестации объектов информатизации, а также аудита информационной безопасности. Руководит кафедрой д.т.н., профессор Анатолий Анатольевич Хорев.
Программа обучения ориентирована на приобретение знаний теории и практических навыков — студенты получают базовое образование по всем основным направлениям защиты информации и проходят производственную практику в Научно-техническом центре «Техническая защита информации», на базе которого развернута аттестованная лаборатория «Специальных проверок и специальных исследований», а также в ведущих организациях-партнёрах по профилю обучения. Всё это позволяет по окончании вуза успешно сдать профессиональный экзамен на получение квалификации по профессиональному стандарту «Специалист по технической защите информации».
На кафедре функционируют четыре специализированные лаборатории: «Программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности», «Технологий и управления информационной безопасностью», «Технической защиты информации», «Специальных проверок и специальных исследований». Оснащение лабораторий позволяет проводить не только лабораторные и практические занятия, но и научные исследования по различным направлениям информационной безопасности и защиты информации.
Качественный уровень обучения позволяет студентам и аспирантам кафедры ИБ выигрывать профильные олимпиады, лидировать на конкурсах и в конференциях. За прошедший учебный год они принесли университету дипломы международной студенческой интернет-олимпиады по дисциплине «Информатика», Межрегиональной олимпиады студентов по профилю «Информационная безопасность», соревнований в области информационной безопасности «MIA CTF», Всероссийского конкурса-конференции студентов и аспирантов по информационной безопасности SIBINFO-2024, студенческого конкурса, проводимого под эгидой Банка России на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», Международной олимпиады по финансовой безопасности и др.
Практически 100% выпускников бакалавриата поступают в магистратуру как в МИЭТ, так и в другие ведущие вузы страны. В числе научно-образовательных партнёров кафедры — ПАО «Ростелеком», АО «НПО «Эшелон», ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА», зеленоградские АО «НПО Ангстрем», АО «ЭЛВИС-ПЛЮС», ООО Фирма «АНКАД» и другие предприятия, роль которых в образовательном процессе неоценима.
«Большинство магистрантов, как правило, трудоустраиваются в эти организации и, соответственно, в них проходят производственную практику, где приобретают практические профессиональные навыки и опыт. Кафедра способствует трудоустройству студентов и помогает найти рабочие места в соответствии с их способностями и наклонностями. Многие студенты после окончания вуза остаются работать в организациях-партнёрах», — рассказывает Александр Душкин, д.т.н, профессор кафедры ИБ.
Проблем с дальнейшим трудоустройством у выпускников нет — подавляющее большинство (более 86%) устраивается на работу по специальности, получая инженерные и руководящие должности, а остальные идут в смежные области IT-технологий. Традиционные места трудоустройства — ФСТЭК; ФСБ; ФСО; Министерство обороны РФ; федеральные, областные, городские, районные администрации и избирательные комиссии; Лаборатория Касперского; Positive Technologies; Яндекс; РЖД; Роснефть; Газпром; Центральный банк России; Сбер; ВТБ и т. д., а также ряд зарубежных компаний.
«Специалист по технической защите информации — это универсальная специальность, охватывающая весь спектр деятельности в течение всего жизненного цикла средств аппаратных, аппаратно-программных и программных средств в области информационной безопасности, — поясняет Александр Душкин. — Соответственно, основные профессии выпускников и примерные начальные ставки без опыта работы, по данным сайта hh.ru, для московского региона — это, например, руководитель (разработчик) проектов по информационной безопасности (архитектуры ИБ, ТСЗИ, IT, DevSecOps и т. д.) или аудитор информационной безопасности с зарплатой от 150-200 тысяч рублей, тестировщик аппаратных платформ и программного обеспечения, специалист (инженер, администратор) или менеджер по информационной безопасности с зарплатой от 80-100 тысяч рублей и т. д.»
Первый набор по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» в МИЭТе состоялся в 2019 году на кафедре Права. По содержанию учебной программы (комбинация 60% юридических и 40% технических дисциплин) эта специальность является уникальной в России. Студентов обучают работе с цифровыми следами, анализу больших данных, борьбе с киберпреступлениями в совокупности с фундаментальными юридическими компетенциями.
Цель программы обучения — подготовка юристов нового поколения, способных реализовывать высокотехнологичное право и расследовать киберпреступления, с углубленными знаниями отдельных отраслей современного права, государственного и муниципального управления. И в результате обеспечение потребностей рынка труда в юристах и гуманитариях с бинарными компетенциями, способных решать социогуманитарные задачи в области электроники и ИТ.
В 2022 году в университете был создан Институт высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук (ВП СГН), объединивший кафедры права, истории России, государства и права, а также кафедры философии, социологии и политологии. Одновременно в состав института вошла криминалистическая лаборатория.
«Каждое пятое преступление в России совершается в сфере высоких технологий, за последние шесть лет этот показатель увеличился в 17 раз. В Следственном комитете РФ уже создан отдел по расследованию киберпреступлений Государство внедряет искусственный интеллект, блокчейн, „смарт-контракты“, цифровой рубль и другие цифровые инструменты, реализуя программу „Цифровая экономика в Российской Федерации“ — в законодательстве воплощается необходимость правового регулирования новых сфер», — отмечает Генрих Девяткин, заместитель директора Института ВП СГН, к.ю.н.
Нынешним летом первые выпускники специалитета Института ВП СГН успешно защитили дипломы. «Выбор тем исследований был обусловлен практикоориентированностью и запросами представителей прокуратуры, следственного комитета, суда, а также иных заинтересованных учреждений», — сообщил Лев Бертовский, доктор юридических наук, профессор, директор Института ВП СГН. Ключевыми работодателями для выпускников института должны стать Следственный комитет, Прокуратура, Адвокатура, Федеральная служба безопасности, законодательные органы Российской Федерации.
«Многие студенты в процессе обучения уже начинают подрабатывать по специальности. Практика на 4 и 5 курсах, как правило, определяет первое место трудоустройства в дальнейшем. Мы предоставляем широкий перечень мест практики: прокуратура, следственный комитет, адвокатура, а также иные организации. Если студент просит определить местом прохождения его практики новую структуру, то мы заключаем договор с данной компанией», — рассказывает Генрих Девяткин.
Директор Института ВП СГН Лев Бертовский — гуру криминалистики, он принимал участие в расследовании громких уголовных дел: взрывы домов на Каширке и улице Гурьянова, обрушении «Трансвааль-парка», участвовал в допросах Битцевского маньяка (Алексей Пичушкин за пять лет убил как минимум 49 человек).
Сегодня под руководством Льва Бертовского в ВП СГН МИЭТ реализуется проект по отработке нейросетевого алгоритма, который призван помочь в поимке серийных маньяков — прогнозировать совершение преступлений подобного рода, анализируя данные из интернета и состав уже совершенных преступлений, сужать для следствия территориальное поле поиска преступников. Программа уже разработана, сейчас коллектив проекта ищет гранты, которые помогут её выпустить.
В 2020 году совместно с прокуратурой Зеленограда на базе института была образована лаборатория по противодействию киберпреступлений. С сентября 2022 года в структуре института функционирует первая в Зеленограде студенческая правовая консультация — Юридическая клиника, в которой оказывают бесплатную юридическую помощь студентам и сотрудникам МИЭТ, а также всем желающим. Сотрудники института проводят для школьников и жителей округа просветительские мероприятия, посвящённые финансовой грамотности и противодействию новым видам мошенничества: фишингу, кибер- и телефонному мошенничеству.
В 2024 году Институт ВП СГН успешно прошёл лицензирование новой программы магистратуры по профилю «Правовое обеспечение управления интеллектуальной собственностью».
Помимо правового обеспечения национальной безопасности в институте развиваются и другие предметные направления, на которых могут сконцентрироваться студенты — например, в области философии на стыке её с научно-техническими знаниями. Ежегодно Институт ВП СГН организует Международную научно-практическую конференцию «Философия в XXI веке: направления и тенденции развития», на которой рассматриваются самые актуальные вопросы, стоящие перед современным обществом в свете новых высокотехнологических вызовов. А этой весной на базе института была запущена бесплатная программа повышения квалификации «Философия техники», посвящённая пониманию и применению философских оснований научного мышления и философии техники при ведении научно-исследовательской деятельности. Кроме того, было проведено уже 5 Международных научно-практических конференций, посвященных высокотехнологичному праву.
Третье направление, на котором в МИЭТе готовят востребованных специалистов в области телекоммуникационных систем, инженерии и программирования, компетентных в том числе и построении подсистем информационной безопасности — направление «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Кафедра телекоммуникационных систем (ТКС), выпускающая по этому направлению, создана в МИЭТе в 1999 году.
«С первых дней на кафедре была поставлена задача создать учебные планы и практикумы в соответствии с международными стандартами, потому что нашим основным приоритетом является подготовка конкурентоспособных специалистов, — рассказывает заведующий кафедрой ТКС Александр Бахтин. — Мы одни из первых в институте стали партнёрами академических программ Microsoft и Europractice, инициировали создание академии Cisco в МИЭТ, учебных классов Rohde&Schwarz, Analog Devices. В настоящее время кафедра тесно сотрудничает с различными иностранными компаниями — являющимися мировыми лидерами в технологиях и средств быстрого прототипирования для телекоммуникаций».
Студенты изучают способы цифровой обработки сигналов, методы модуляции и кодирования, проектируют микросхемы для применение в телекоммуникационном оборудование, принципы построения сетей передачи данных, учатся разрабатывать алгоритмы доступа к среде передачи данных и методы маршрутизации. Кроме того, в процессе обучения осваивают самые популярные языки программирования: от Си и Python (Anaconda) до Matlab и Verilog.
«Обработка, хранение и передача информации — ежедневная потребность любого бизнес-процесса, — отмечает Александр Бахтин. — Наши выпускники успешно работают в компаниях — операторах связи (Мегафон, МТС, Билайн, МГТС, Акадо, Onlime и др.) и системных интеграторах ( КРОК, Ланит, ЭЛВИС-ПЛЮС, Информзащита), в компаниях-разработчиках и конструкторских бюро (АО НПЦ „ЭЛВИС“, С-Терра, Huawei, Фирма „АНКАД“, компания Zelax, „Ангстрем-Телеком“, СКБ РАДЭЛ и др.), в отделах связи и спецсвязи силовых структур, в организациях, обеспечивающих разработку и обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры систем управления производством и технологическими процессами компаний топливно-энергетического комплекса (Газпром связь, ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ, РН-Информ и др.), IT-отделах различных предприятий».
На кафедре действуют несколько лабораторий, оснащённых уникальными программно-техническими комплексами лабораторного и научного оборудования — сотрудники и студенты занимаются исследованиями и разработками в областях радиотехнических систем, проектированием микросхем для телекоммуникаций и информационно-телекоммуникационных систем, проводят исследования в области мониторинга и контроля сетевой безопасности.
С сентября 2023 года на базе кафедры работает также студенческая лаборатория «Мобильные системы связи», созданная в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» при участии зеленоградской компании АО НПЦ «Элвис» и других партнёров, разрабатывающих собственные аппаратные решения средств связи в рамках импортозамещения и выполняющих научно-исследовательские работы, связанные с искусственным интеллектом — ОАО «Микрон» и «Ростелеком». Сотрудниками лаборатории стали студенты четвертого курса бакалавриата и магистранты.
Научная работа на кафедре, в которую вовлекаются и студенты, и аспиранты, традиционно связана с исследованиями и разработками в области беспроводных систем связи различного назначения. Среди них — сенсорные сети, программно-алгоритмическое обеспечение современных и перспективных систем мобильной связи, цифровая обработка сигнала и встраиваемые системы на базе ПЛИС, разработка кодеков помехоустойчивого кодирования, проектирование СБИС для телекоммуникаций, разработка методов маршрутизации и алгоритмов доступа к среде передачи данных. К наиболее значимым разработкам кафедры можно отнести: программно-алгоритмическое обеспечение базовых и абонентских станций 5G, макет сверхвысокоскоростной спутниковой радиолинии передачи информации для систем дистанционного зондирования Земли, систему связи и управления робототехническими средствами (MANET), макет системы помехоустойчивой тактической радиосвязи (макет), комплекс АСМОС для проекта «Умный город». Созданная на кафедре защищенная сенсорная сеть принята к серийному производству для беспроводных систем охраны секционных объектов.
Совсем недавно коллектив учёных МИЭТа с участием специалистов кафедры ТКС разработал переносную систему из миниатюрных устройств, которые способны обеспечивать связь в труднодоступной местности и при перебоях сотовой связи, работая до 5-6 часов без источника питания по принципу «хлебных крошек»: последовательно расположив устройства, можно развернуть собственную сеть экстренной связи. Разработку и действующий прототип представили на конференции 2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon).
Учёные кафедры ТКС участвуют в разработках Центра компетенций НТИ «Сенсорика» МИЭТ — год назад там представили автомобильное устройство для передачи сигнала о бедствии, ДТП, с территории без покрытия сотовой связи. После апробации в лабораторных условиях продукт должен выйти на рынок.