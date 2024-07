С сентября 2023 года на базе кафедры работает также студенческая лаборатория «Мобильные системы связи», созданная в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» при участии зеленоградской компании АО НПЦ «Элвис» и других партнёров, разрабатывающих собственные аппаратные решения средств связи в рамках импортозамещения и выполняющих научно-исследовательские работы, связанные с искусственным интеллектом — ОАО «Микрон» и «Ростелеком». Сотрудниками лаборатории стали студенты четвертого курса бакалавриата и магистранты.

Научная работа на кафедре, в которую вовлекаются и студенты, и аспиранты, традиционно связана с исследованиями и разработками в области беспроводных систем связи различного назначения. Среди них — сенсорные сети, программно-алгоритмическое обеспечение современных и перспективных систем мобильной связи, цифровая обработка сигнала и встраиваемые системы на базе ПЛИС, разработка кодеков помехоустойчивого кодирования, проектирование СБИС для телекоммуникаций, разработка методов маршрутизации и алгоритмов доступа к среде передачи данных. К наиболее значимым разработкам кафедры можно отнести: программно-алгоритмическое обеспечение базовых и абонентских станций 5G, макет сверхвысокоскоростной спутниковой радиолинии передачи информации для систем дистанционного зондирования Земли, систему связи и управления робототехническими средствами (MANET), макет системы помехоустойчивой тактической радиосвязи (макет), комплекс АСМОС для проекта «Умный город». Созданная на кафедре защищенная сенсорная сеть принята к серийному производству для беспроводных систем охраны секционных объектов.

Совсем недавно коллектив учёных МИЭТа с участием специалистов кафедры ТКС разработал переносную систему из миниатюрных устройств, которые способны обеспечивать связь в труднодоступной местности и при перебоях сотовой связи, работая до 5-6 часов без источника питания по принципу «хлебных крошек»: последовательно расположив устройства, можно развернуть собственную сеть экстренной связи. Разработку и действующий прототип представили на конференции 2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon).

Учёные кафедры ТКС участвуют в разработках Центра компетенций НТИ «Сенсорика» МИЭТ — год назад там представили автомобильное устройство для передачи сигнала о бедствии, ДТП, с территории без покрытия сотовой связи. После апробации в лабораторных условиях продукт должен выйти на рынок.