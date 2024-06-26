Товары бренда Tulip в магазинах «Я Сама» — а также до 30 июня продолжается акция «Счастливый час» 26.06.2024 Реклама ИП КРЮЧКОВА Т.М. ИНН:773500374204 erid:2VSb5z8MoZS

Многие профи в сфере рукоделия уже высоко оценили товары японского бренда Tulip (Тьюлип). Tulip — это невероятное качество и удобство в работе.

Tulip был создан в 1948 году в городе Хиросима (Япония) и с самого начала и до сегодняшнего дня компания уделяет особое внимание контролю качества на всех этапах производства, постоянно совершенствуя свою продукцию.

Сегодня ассортимент товаров бренда Tulip представлен в магазинах «Я Сама». Прямые закупки из Японии позволяют постоянно расширять ассортимент и предлагать покупателям только оригинальную продукцию высокого качества.

Ассортимент товаров для рукоделия бренда Tulip включает в себя:

  • крючки и спицы для вязания
  • иглы и приспособления для валяния
  • крючки и нити для бисероплетения
  • аксессуары для шитья и вязания
  • органайзеры, сумки и многое другое.

Сегодня оригинальные товары бренда Tulip можно приобрести на сайте и в магазинах «Я Сама».

А до 30 июня включительно в магазинах проходит акция «Счастливый час»:

  • ежедневно с 14.00 до 15.00 магазины «Я Сама» дарят скидку 15% на весь ассортимент
  • акция действует только в офлайн-магазинах «Я Сама».

Ассортимент товаров в магазинах и на сайте может отличаться, наличие уточняйте у консультантов.

Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама»

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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Метки:
Я сама, Я сама
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