Многие профи в сфере рукоделия уже высоко оценили товары японского бренда Tulip (Тьюлип). Tulip — это невероятное качество и удобство в работе.
Tulip был создан в 1948 году в городе Хиросима (Япония) и с самого начала и до сегодняшнего дня компания уделяет особое внимание контролю качества на всех этапах производства, постоянно совершенствуя свою продукцию.
Сегодня ассортимент товаров бренда Tulip представлен в магазинах «Я Сама». Прямые закупки из Японии позволяют постоянно расширять ассортимент и предлагать покупателям только оригинальную продукцию высокого качества.
Ассортимент товаров для рукоделия бренда Tulip включает в себя:
- крючки и спицы для вязания
- иглы и приспособления для валяния
- крючки и нити для бисероплетения
- аксессуары для шитья и вязания
- органайзеры, сумки и многое другое.
Сегодня оригинальные товары бренда Tulip можно приобрести на сайте и в магазинах «Я Сама».
А до 30 июня включительно в магазинах проходит акция «Счастливый час»:
- ежедневно с 14.00 до 15.00 магазины «Я Сама» дарят скидку 15% на весь ассортимент
- акция действует только в офлайн-магазинах «Я Сама».
Ассортимент товаров в магазинах и на сайте может отличаться, наличие уточняйте у консультантов.
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10