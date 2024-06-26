Tulip был создан в 1948 году в городе Хиросима (Япония) и с самого начала и до сегодняшнего дня компания уделяет особое внимание контролю качества на всех этапах производства, постоянно совершенствуя свою продукцию.



Сегодня ассортимент товаров бренда Tulip представлен в магазинах «Я Сама». Прямые закупки из Японии позволяют постоянно расширять ассортимент и предлагать покупателям только оригинальную продукцию высокого качества.

Ассортимент товаров для рукоделия бренда Tulip включает в себя:

крючки и спицы для вязания

иглы и приспособления для валяния

крючки и нити для бисероплетения

аксессуары для шитья и вязания

органайзеры, сумки и многое другое.

Сегодня оригинальные товары бренда Tulip можно приобрести на сайте и в магазинах «Я Сама».



А до 30 июня включительно в магазинах проходит акция «Счастливый час»:

ежедневно с 14.00 до 15.00 магазины «Я Сама» дарят скидку 15% на весь ассортимент

акция действует только в офлайн-магазинах «Я Сама».

Ассортимент товаров в магазинах и на сайте может отличаться, наличие уточняйте у консультантов.