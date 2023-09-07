Торговый центр «ГРИН» приглашает жителей и гостей Зеленограда 9-10 сентября 2023 года отметить вместе день города. Гарантируется прекрасное настроение, бесплатное угощение попкорном и подарки 9 сентября с 13 до 17 часов.
Большой выбор товаров для милых дам и отважных мужчин, маленьких принцесс и юных джентльменов вы найдете на трёх этажах ТЦ «Грин».
Все магазины, находящиеся на территории ТЦ «Грин», приготовили приятные сюрпризы для покупателей.
Ресторан «Якитория» в ТЦ «Грин» тоже спешит поздравить с Днём города и дарит скидку 15% на посещение. Приходите попробовать обновлённое меню.
Большой выбор роллов, лапша, нежная римская пицца, сочные бургеры и многое другое.
«Якитория» ждёт вас отметить День города на уютной веранде с видом на пруд и вкусными коктейлями.
Правила акции:
- чтобы получить скидку, предъявите распечатанный купон менеджеру
- скидка действует 9 и 10 сентября при посещении ресторана.
Адрес: ТЦ «Грин», Панфиловский проспект, корпус 1550.
Сайт: tcgreen.ru.