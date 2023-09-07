Ресторан «Якитория» в ТЦ «Грин» тоже спешит поздравить с Днём города и дарит скидку 15% на посещение. Приходите попробовать обновлённое меню.

Большой выбор роллов, лапша, нежная римская пицца, сочные бургеры и многое другое.

«Якитория» ждёт вас отметить День города на уютной веранде с видом на пруд и вкусными коктейлями.

Правила акции:

чтобы получить скидку, предъявите распечатанный купон менеджеру

скидка действует 9 и 10 сентября при посещении ресторана.

Адрес: ТЦ «Грин», Панфиловский проспект, корпус 1550.

Сайт: tcgreen.ru.