Торговый центр «Грин» приглашает на предновогоднюю распродажу: подарки, акции, угощение. Работает ёлочный базар 23.12.2019 Торговый центр «Грин»

ТЦ «Грин» поздравляет с Наступающим Новым годом, и приглашает в эти выходные за подарками.

Уже открыт «Елочный базар». В ассортименте ели, сосны, пихты, лапник еловый, сосновый, пихты алтайской. Все упаковывается в сетку, есть в наличие подставки.

В Грин все вместе приходите и детей с собой берите,

Угощение у нас, будет просто высший класс!

Продолжается марафон угощений. Каждое воскресенье, в преддверии самого волшебного праздника — Нового года, мы будем рады БЕСПЛАТНО УГОСТИТЬ ВСЕХ наших посетителей воздушной ватой или ароматными венскими вафлями.

  • 29 декабря ароматными венскими вафлями.

Приглашаем всех на новую волну Предновогодних скидок.

Приходите за подарками:

Ювелирный салон «Семицвет» запустил карты лояльности, теперь Вы можете накапливать бонусы и тратить их с выгодой!
Всем Бриллиантовая неделя скидок до 30%. Скидки 40% на золото.

В салоне кожгалантереи «O'CASE с 20.12.2019 по 22.12.2019 — беспроигрышная лотерея!

Совершите любую покупку и получите шанс выиграть Главный приз — подарочный сертификат на сумму 3000 рублей.

В Кондитерскую «DESSERT» к самому волшебному и долгожданному празднику — доставили имбирные пряники в виде мышек, большие и маленькие имбирные домики, елочки, снеговики, снежинки.

Вы можете заказать торт со своим оформлением и начинкой. А ещё можно собрать подарочные наборы из любой нашей продукции на ваш вкус.

На трех этажах ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 50%.

Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Билайн», ТЕЛЕ 2.

На первом этаже открыт магазин здорового питания «Мяснов», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка. В МясновЪ Вы можете сделать предварительный заказ мясных продуктов, которые привезут перед праздником на указанное Вами число.

В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.

Море сувениров и подарков для дома и домочадцев в салонах «Инь-Янь» и «Шторы» — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ» действуют предновогодние скидки.

Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», ELC-Центр раннего развития.

В магазине детской и подростковой одежды от года до 18 лет «O`Detto» с 20 по 27 декабря на АКЦИЯ 3=2, каждый третий товар в подарок! В АКЦИИ участвуют товары из всего ассортимента магазина.

Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ»,"Милабель","АННА", «Модная одежда»,"Renzoni","Rieker".

Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и «София», «Skazka».

Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкомат «МКБ».

Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни приятно время в кругу друзей, отметить торжество или праздник. Просто вкусно покушать, выпить кофе, чай, коктейли.

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