В Кондитерскую «DESSERT» к самому волшебному и долгожданному празднику — доставили имбирные пряники в виде мышек, большие и маленькие имбирные домики, елочки, снеговики, снежинки.

Вы можете заказать торт со своим оформлением и начинкой. А ещё можно собрать подарочные наборы из любой нашей продукции на ваш вкус.