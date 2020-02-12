Дорогие друзья, в период самых романтичных праздников — 14 февраля День Святого Валентина, 23 февраля и 8 марта в ТЦ «Грин» в Зеленограде будет проходить марафон бесплатных угощений.
Большой выбор подарков для милых дам и отважных мужчин, маленьких принцесс и юных джентльменов вы найдете на 3-х этажах ТЦ Грин. Все магазины, которые находятся на территории Торгового центра «Грин» приготовили приятные сюрпризы для покупателей.
Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни приятно провести время в кругу друзей, отметить торжество или праздник, вкусно покушать, выпить кофе, чай, коктейли.
Пекарня «Калач», готова предоставить каждому покупателю 10% скидку на выпечку 14 февраля, 8 марта, 23 февраля при обмене (распечатке)/показе(на телефоне) данного флаера.
Магазин детской и подростковой одежды ODETTO ко Дню Св.Валентина предлагает всем покупателям скидку 10% на весь ассортимент. Назовите кодовое слово «Дети» и получите подарок к покупке от 3000 рублей.
Вы можете приобрести подарки, сувениры, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет" — скидки до 50% и «София», Skazka — скидки до 70%.
В «Zolla» стартовала новая весенняя коллекция. Spring '20 campaign Zolla — встречайте романтичные и яркие образы для неё и для него.
14 февраля 2020 года у входа в ТЦ Грин, на рекламной стойке, любой желающий может взять купоны наших партнеров и получить при покупке у них скидку, указанную на купоне или флаере.
Торговый центр «Грин»:
Зеленоград, корпус 1550
Время работы: 10:00-22:00