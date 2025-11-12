Топган меняет правила игры: барбершоп, где забота о гостях выходит на новый уровень 12.11.2025 Реклама ИП Кондрашкин А.Е. ИНН:771513402399 erid:2VtzqwW9ZxL

В Зеленограде, где барбершопы давно стали привычным явлением, существует место, которое решилось сломать устоявшиеся стандарты и задать новую планку качества. Речь идёт о барбершопе Топган, где теперь каждая стрижка начинается не с машинки или ножниц, а со… стерильности.

Да, именно так. В Топган разработана и внедрена система дезинфекции, где проходят полную обработку все инструменты: насадки для машинок, расчески, ножницы. Для каждого гостя — свои индивидуально обеззараженные инструменты и персональная одноразовая сметка, которые вскрываются из стерильных пакетов прямо при вас. Всё это — новый стандарт гигиены Топган.

Топган одним из первых в Зеленограде внедрил систему полной дезинфекции инструментов. Это не просто внимание к деталям — это новая философия ухода, в которой комфорт и стиль идут рука об руку с безопасностью.

«Мы хотим, чтобы каждый клиент чувствовал: он получает не только качественную стрижку, но и систему гигиены, которая минимизирует риски для здоровья. Мы уверены, что именно так и должны работать современные барбершопы», — отмечают в команде Топган.


Теперь, приходя в Топган, вы знаете: машинка, которой вас стригут, и расческа, которой укладывают волосы, проходят полную дезинфекцию. На входе каждый гость получает персональную одноразовую сметку, а значит — только чистота, уверенность и настоящий мужской сервис.

Топган снова показывает: быть первым — значит быть лучшим.

Адреса и контакты барбершопа TOPGUN Зеленоград:

Площадь Юности, д. 2
Время работы: с 10:00 до 21:00
Телефон: 8-916-448-24-44

Корпус 1805
Время работы: с 10:00 до 22:00
Телефон: 8-905-720-04-44

Онлайн-запись:
www.topgun.ru


Социальные сети:
ВКонтакте:https://vk.com/topgunzelenograd
Telegram: https://t.me/topgunzelao
