Да, именно так. В Топган разработана и внедрена система дезинфекции, где проходят полную обработку все инструменты: насадки для машинок, расчески, ножницы. Для каждого гостя — свои индивидуально обеззараженные инструменты и персональная одноразовая сметка, которые вскрываются из стерильных пакетов прямо при вас. Всё это — новый стандарт гигиены Топган.