Набор проходит по следующим направлениям:

группы для занятия теннисом по системе подготовки юных теннисистов 10s (для детей 4-7 лет);

в учебно-тренировочные группы (для детей 7-16 лет);

спортивные мини группы до 5 человек (от 12 лет).

Также PRO TENNIS CLUB организует:

индивидуальные занятия по теннису с тренером (для детей, юниоров, взрослых);

индивидуальные занятия по теннису с тренером и спарринг с партнером уровня игрока РТТ, КМС, Мастера спорта (для детей, юниоров, взрослых);

тренировочные матчи.

В рамках программы школы тенниса проводятся ежемесячные детские турниры в разных возрастных категориях.

Кроме занятий теннисом в клубе проводятся групповые и индивидуальные занятия по физической подготовке (общей и специальной) детей и взрослых.

Записаться на занятия Pro Club можно по телефонам: 8 (495) 150-34-47; 8 (925) 717-17-81. Занятия проходят по адресу: Зеленоград, Озерная аллея, 8 (на территории фитнес-клуба, расположенного за бассейном в 6-ом микрорайоне).

Более подробно с деятельностью Теннисного клуба можно ознакомиться на сайте http://www.ptclub.ru/

на страничке в ВКонтакте https://vk.com/proftennisclub

а также на странице в Instagram https://instagram.com/proclubzel