Теннисный клуб Pro Tennis Club объявляет набор в школу тенниса на 2018-2019 учебный год и приглашает на пробные тренировки, которые пройдут 28, 30 и 31 августа 2018 года, а также 4, 6 и 7 сентября 2018 года.
PRO TENNIS CLUB (Профессиональный Теннисный Клуб) в рамках «Школы тенниса» проводит набор детей от 4-х лет в группы для занятия большим теннисом, а также приглашает на индивидуальные занятия с профессиональными тренерами.
Набор проходит по следующим направлениям:
- группы для занятия теннисом по системе подготовки юных теннисистов 10s (для детей 4-7 лет);
- в учебно-тренировочные группы (для детей 7-16 лет);
- спортивные мини группы до 5 человек (от 12 лет).
Также PRO TENNIS CLUB организует:
- индивидуальные занятия по теннису с тренером (для детей, юниоров, взрослых);
- индивидуальные занятия по теннису с тренером и спарринг с партнером уровня игрока РТТ, КМС, Мастера спорта (для детей, юниоров, взрослых);
- тренировочные матчи.
В рамках программы школы тенниса проводятся ежемесячные детские турниры в разных возрастных категориях.
Кроме занятий теннисом в клубе проводятся групповые и индивидуальные занятия по физической подготовке (общей и специальной) детей и взрослых.
Записаться на занятия Pro Club можно по телефонам: 8 (495) 150-34-47; 8 (925) 717-17-81. Занятия проходят по адресу: Зеленоград, Озерная аллея, 8 (на территории фитнес-клуба, расположенного за бассейном в 6-ом микрорайоне).
Более подробно с деятельностью Теннисного клуба можно ознакомиться на сайте http://www.ptclub.ru/
на страничке в ВКонтакте https://vk.com/proftennisclub
а также на странице в Instagram https://instagram.com/proclubzel
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