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Теннисный клуб Pro Tennis Club объявляет набор в школу тенниса на 2018-2019 учебный год и приглашает на пробные тренировки 24.08.2018 Теннисный клуб Pro Tennis Club Реклама

Теннисный клуб Pro Tennis Club объявляет набор в школу тенниса на 2018-2019 учебный год и приглашает на пробные тренировки, которые пройдут 28, 30 и 31 августа 2018 года, а также 4, 6 и 7 сентября 2018 года.

PRO TENNIS CLUB (Профессиональный Теннисный Клуб) в рамках «Школы тенниса» проводит набор детей от 4-х лет в группы для занятия большим теннисом, а также приглашает на индивидуальные занятия с профессиональными тренерами.

Набор проходит по следующим направлениям:

  • группы для занятия теннисом по системе подготовки юных теннисистов 10s (для детей 4-7 лет);
  • в учебно-тренировочные группы (для детей 7-16 лет);
  • спортивные мини группы до 5 человек (от 12 лет).

Также PRO TENNIS CLUB организует:

  • индивидуальные занятия по теннису с тренером (для детей, юниоров, взрослых);
  • индивидуальные занятия по теннису с тренером и спарринг с партнером уровня игрока РТТ, КМС, Мастера спорта (для детей, юниоров, взрослых);
  • тренировочные матчи.

В рамках программы школы тенниса проводятся ежемесячные детские турниры в разных возрастных категориях.

Кроме занятий теннисом в клубе проводятся групповые и индивидуальные занятия по физической подготовке (общей и специальной) детей и взрослых.

Записаться на занятия Pro Club можно по телефонам: 8 (495) 150-34-47; 8 (925) 717-17-81. Занятия проходят по адресу: Зеленоград, Озерная аллея, 8 (на территории фитнес-клуба, расположенного за бассейном в 6-ом микрорайоне).

Более подробно с деятельностью Теннисного клуба можно ознакомиться на сайте http://www.ptclub.ru/

на страничке в ВКонтакте https://vk.com/proftennisclub

а также на странице в Instagram https://instagram.com/proclubzel

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