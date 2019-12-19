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Режим работы ТЦ «Юность»: понедельник — суббота с 10:00 до 20:00, воскресенье с 10:00 до 20:00.

Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корп.401.

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