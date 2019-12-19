В старейшем в городе торговом центре «Юность» стартовала большая предновогодняя распродажа детских товаров и розыгрыш подарков. Такие скидки бывают только один раз в год!
Детский трикотаж и зимние комплекты верхней одежды — скидки до 30%
Игрушки — скидки до 50% почти на весь ассортимент: новогодние украшения и ёлочные игрушки, пазлы, куклы, машинки на пульте радиоуправления, детские кухни, развивающие игрушки для малышей
Санки-коляски, лыжи с мягкими креплениями для детей от 3 до 14 лет, снегокаты, сноуборды и ледянки — скидки до 30%
Товары для малышей до 3 лет — скидки до 30% на подарочные комплекты одежды, пледы и покрывала, подарочные комплекты для детских кроваток, новогодние наряды для самых маленьких
Канцелярские товары — скидка 10% на детские пеналы (более 300 видов!) и сувенирные письменные принадлежности новогодней тематики
Книги — скидки до 50%
А на страничке торгового центра в сети Инстраграм проводится большой предновогодний розыгрыш призов — подписывайтесь и выигрывайте подарки!
Режим работы ТЦ «Юность»: понедельник — суббота с 10:00 до 20:00, воскресенье с 10:00 до 20:00.
Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корп.401.
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