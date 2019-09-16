ТЦ «Столица» в 23 микрорайоне — всё для жителей города 16.09.2019 ТЦ «Столица»

Новый 23-й микрорайон притягивает людей! Жилые дома в окружении хвойного парка и нескольких прудов, отличная школа, прекрасный детский сад и, конечно же, торговый центр «Столица»!

Когда вы в последний раз были в «Столице»?

Сегодня ТЦ «Столица» — это концептуальная территория, которая сможет удовлетворить все ваши потребности. И популярность торгового центра растет! Ежемесячно в торговом центре фиксируется прирост посетителей.

  • Хотите провести хорошо время с детьми? Для вас всегда открыты детские студии;
  • Устали после работы и просто хотите вкусно поужинать? Ресторан «Фазенда» к вашим услугам;
  • Нужно закупиться продуктами? Свежие фрукты, овощи, хлеб и многое другое в магазине «Перекресток»;
  • Ваше чадо снова выросло из очередных ботиночек? Это же радость, что ребенок растет не по дням, а по часам, а проблемы с выбором оставьте «Детскому миру»!

Хотите узнавать об обновлениях, конкурсах, акциях и мероприятиях в торговом центре первыми?
Подписывайтесь на @stolitsazelenograd (группу ТЦ ВКонтакте).

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