Когда вы в последний раз были в «Столице»?



Сегодня ТЦ «Столица» — это концептуальная территория, которая сможет удовлетворить все ваши потребности. И популярность торгового центра растет! Ежемесячно в торговом центре фиксируется прирост посетителей.

Хотите провести хорошо время с детьми? Для вас всегда открыты детские студии;

Устали после работы и просто хотите вкусно поужинать? Ресторан «Фазенда» к вашим услугам;

Нужно закупиться продуктами? Свежие фрукты, овощи, хлеб и многое другое в магазине «Перекресток»;

Ваше чадо снова выросло из очередных ботиночек? Это же радость, что ребенок растет не по дням, а по часам, а проблемы с выбором оставьте «Детскому миру»!

Хотите узнавать об обновлениях, конкурсах, акциях и мероприятиях в торговом центре первыми?

Подписывайтесь на @stolitsazelenograd (группу ТЦ ВКонтакте).

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