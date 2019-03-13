Уникальная возможность купить земельный участок в экологически чистом районе всего в 10 км от Зеленограда в Коттеджном поселке Солнечные Холмы по самой низкой цене!
Поселок полностью огорожен, имеется въездная группа, вода, электричество от ПАО МОЭСК, интернет, оптоволокно. Все участки имеют прекрасный вид на лес. Уникальность поселка в легкой транспортной доступности при круглогодичном подъезде, при этом поселок находится в стороне от шумных трасс. Участок в КП «Солнечные Холмы» дает редкую возможность жить в тишине и гармонии с природой в непосредственной близости к городу.
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