Продлить срок службы автомобиля без ремонтов и избежать поломок дорогостоящих агрегатов призвано своевременное техническое обслуживание.
Современный автомобиль содержит множество взаимосвязанных узлов и агрегатов, работа каждого из которых влияет на смежные. Неисправность одного, по принципу домино, влечёт за собой ряд негативных последствий для смежных. Несвоевременная диагностика одного узла может привести к неисправности уже нескольких. Соответственно бюджет на ремонт их всех может вырасти как снежный ком. Решение проблемы просто и давно испытано — своевременно обслуживать автомобиль!
Как это сделать? Просто придерживаться обычного Регламента проведения технического обслуживания.
Теперь рассмотрим все необходимые процедуры в соответствии с пробегом автомобиля. Вам всегда будет удобно воспользоваться данной памяткой.
Каждые 10 000 км (или 1 раз в год)
- Замена масла. Постепенно масло теряет свои защитные свойства — уменьшается вязкость, появляются примеси от нагара и трения, работающего двигателя. Такое масло не только не помогает мотору, а негативно воздействует, медленно выводя его из строя. Вместе с маслом необходимо обязательно менять масляный фильтр, где скапливаются отфильтрованные элементы износа. Покупайте фильтры только проверенных производителей.
- Воздушный фильтр также необходимо менять своевременно. Загрязненный фильтр не пропускает необходимое количество воздуха, снижая мощность двигателя и вызывая перерасход топлива. Изношенный фильтр может порваться, что приведёт к попаданию в двигатель загрязнённого воздуха и износу рабочих поверхностей цилиндров и сёдел клапанов — а это прямая дорога к капитальному ремонту.
- Салонный фильтр — несвоевременная замена влияет на производительность системы вентиляции и кондиционирования салона автомобиля, особенно если вы живёте в грязном городе или часто передвигаетесь по пыльным дорогам.
- Диагностика подвески. Ходовая часть является важной составляющей безопасности при движения вашей машины. Не дожидаясь подозрительного стука подвески на неровностях дороги. Следствием износа деталей ходовой части может быть нарушение углов схода-развала колёс, что неизменно повлечёт за собой износ резины.
- Диагностика тормозной системы. Это самый важный элемент безопасности при дорожном движении. Если неисправны тормоза последствий разной степени тяжести не избежать.
- Диагностика осветительных приборов. С неисправным светом сложнее заметить препятствие или пешехода на дороге. Некорректная работа указателей поворота или габаритов может привести к аварийной ситуации.
- Проверка уровня охлаждающей жидкости. Недостаточное количество охлаждающей жидкости приводит к перегреву отдельных элементов двигателя, что повлечёт за собой повышенный износ и затраты на ремонт.
Замена топливного фильтра. Загрязнённый топливный фильтр может нанести ряд последствий для двигателя. Первый «звоночек» — снижение мощности автомобиля, далее обычно приходят в негодность форсунки и дроссельная заслонка. Лучше не дожидаться этих последствий, выполнив положенную по регламенту замену фильтра, раз в 1,5-2 года в случае, если пробег менее 30 000 км за этот срок.
Замена свечей зажигания. Неравномерная работа двигателя, перерасход топлива или затруднённый пуск, и как следствие закоксованность цилиндров и клапанов из-за несгорающей топливно-воздушной смеси. Вот симптомы несвоевременной замены свечей зажигания.
Чистка форсунок. Закоксованные форсунки приводят примерно к тому же эффекту, что и изношенные свечи зажигания: неустойчивые обороты, снижение мощности, «троение», плохой холодный пуск и т. п.
Чистка дроссельной заслонки. Заторможенность реакции при нажатии на педаль газа, «Плавают» обороты, автомобиль «подергивает» при малых оборотах и скоростях, несанкционированные остановки двигателя (автомобиль глохнет), повышается расход топлива.
Диагностика аккумуляторной батареи. Чтобы никогда не столкнутся с проблемой запуска автомобиля перед поездкой, чаще проверяйте аккумулятор. Особенно важна подобная процедура перед зимними холодами.
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