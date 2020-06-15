Продлить срок службы автомобиля без ремонтов и избежать поломок дорогостоящих агрегатов призвано своевременное техническое обслуживание.

Современный автомобиль содержит множество взаимосвязанных узлов и агрегатов, работа каждого из которых влияет на смежные. Неисправность одного, по принципу домино, влечёт за собой ряд негативных последствий для смежных. Несвоевременная диагностика одного узла может привести к неисправности уже нескольких. Соответственно бюджет на ремонт их всех может вырасти как снежный ком. Решение проблемы просто и давно испытано — своевременно обслуживать автомобиль!

Как это сделать? Просто придерживаться обычного Регламента проведения технического обслуживания.

Теперь рассмотрим все необходимые процедуры в соответствии с пробегом автомобиля. Вам всегда будет удобно воспользоваться данной памяткой.