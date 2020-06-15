Своевременное техническое обслуживание авто в автотехцентре «Наш». Многолетний опыт, гарантия работ, консультирование 15.06.2020 Автосервис «Наш»

Продлить срок службы автомобиля без ремонтов и избежать поломок дорогостоящих агрегатов призвано своевременное техническое обслуживание.

Современный автомобиль содержит множество взаимосвязанных узлов и агрегатов, работа каждого из которых влияет на смежные. Неисправность одного, по принципу домино, влечёт за собой ряд негативных последствий для смежных. Несвоевременная диагностика одного узла может привести к неисправности уже нескольких. Соответственно бюджет на ремонт их всех может вырасти как снежный ком. Решение проблемы просто и давно испытано — своевременно обслуживать автомобиль!

Как это сделать? Просто придерживаться обычного Регламента проведения технического обслуживания.

Теперь рассмотрим все необходимые процедуры в соответствии с пробегом автомобиля. Вам всегда будет удобно воспользоваться данной памяткой.

Каждые 10 000 км (или 1 раз в год)

  • Замена масла. Постепенно масло теряет свои защитные свойства — уменьшается вязкость, появляются примеси от нагара и трения, работающего двигателя. Такое масло не только не помогает мотору, а негативно воздействует, медленно выводя его из строя. Вместе с маслом необходимо обязательно менять масляный фильтр, где скапливаются отфильтрованные элементы износа. Покупайте фильтры только проверенных производителей.

  • Воздушный фильтр также необходимо менять своевременно. Загрязненный фильтр не пропускает необходимое количество воздуха, снижая мощность двигателя и вызывая перерасход топлива. Изношенный фильтр может порваться, что приведёт к попаданию в двигатель загрязнённого воздуха и износу рабочих поверхностей цилиндров и сёдел клапанов — а это прямая дорога к капитальному ремонту.

  • Салонный фильтр — несвоевременная замена влияет на производительность системы вентиляции и кондиционирования салона автомобиля, особенно если вы живёте в грязном городе или часто передвигаетесь по пыльным дорогам.

  • Диагностика подвески. Ходовая часть является важной составляющей безопасности при движения вашей машины. Не дожидаясь подозрительного стука подвески на неровностях дороги. Следствием износа деталей ходовой части может быть нарушение углов схода-развала колёс, что неизменно повлечёт за собой износ резины.

  • Диагностика тормозной системы. Это самый важный элемент безопасности при дорожном движении. Если неисправны тормоза последствий разной степени тяжести не избежать.

  • Диагностика осветительных приборов. С неисправным светом сложнее заметить препятствие или пешехода на дороге. Некорректная работа указателей поворота или габаритов может привести к аварийной ситуации.

  • Проверка уровня охлаждающей жидкости. Недостаточное количество охлаждающей жидкости приводит к перегреву отдельных элементов двигателя, что повлечёт за собой повышенный износ и затраты на ремонт.

Каждые 30 000 км

  • Замена топливного фильтра. Загрязнённый топливный фильтр может нанести ряд последствий для двигателя. Первый «звоночек» — снижение мощности автомобиля, далее обычно приходят в негодность форсунки и дроссельная заслонка. Лучше не дожидаться этих последствий, выполнив положенную по регламенту замену фильтра, раз в 1,5-2 года в случае, если пробег менее 30 000 км за этот срок.

  • Замена свечей зажигания. Неравномерная работа двигателя, перерасход топлива или затруднённый пуск, и как следствие закоксованность цилиндров и клапанов из-за несгорающей топливно-воздушной смеси. Вот симптомы несвоевременной замены свечей зажигания.

  • Чистка форсунок. Закоксованные форсунки приводят примерно к тому же эффекту, что и изношенные свечи зажигания: неустойчивые обороты, снижение мощности, «троение», плохой холодный пуск и т. п.

  • Чистка дроссельной заслонки. Заторможенность реакции при нажатии на педаль газа, «Плавают» обороты, автомобиль «подергивает» при малых оборотах и скоростях, несанкционированные остановки двигателя (автомобиль глохнет), повышается расход топлива.

  • Диагностика аккумуляторной батареи. Чтобы никогда не столкнутся с проблемой запуска автомобиля перед поездкой, чаще проверяйте аккумулятор. Особенно важна подобная процедура перед зимними холодами.

Автосервис «Наш» предлагает сервис высокого класса по доступной цене по адресу: Зеленоград, Сосновая аллея, проезд № 4807, дом 2, строение 5

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Телефоны:+7-499-734-05-92, +7-905-500-03-30

Whatsapp: +7-905-500-03-30

Подробности на сайте: https://vilmatt.ru/

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Метки:
автомобиль, автосервис, технический осмотр, Автосервис "Наш техцентр"
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