Принципиальный момент работы студии «Триумф» — качество звука. Это не только обучение пению как таковому, но и аранжировки, и звукозапись. Бэк-вокал и фонограммы прописываются в профессиональной студии. Одновременно идет работа с живым концертным звуком. Для нового музыкального спектакля специально привезли дополнительные звуковое оборудование — что называется, крутое — и записали эксклюзивные аранжировки.

Над спектаклем работала целая команда профессионалов: режиссер-постановщик, сценарист Валерия Захарова, мастер по свету Светлана Соловьева, звукорежиссер Евгений Силенко, педагог студии «Триумф» Нонна Чхетиани, гитарист и композитор Сергей Кузьминов. Звукорежиссеры и саунд-продюсеры — Анатолий Лопатин, Вадим Безменов, Денис Копытов. У всех перечисленных столько профессиональных достижений, что для их перечисления можно написать отдельную статью. Например, сопровождающий весь спектакль гитарист Сергей Кузьминов — выпускник Московской консерватории, мультиинструменталист, аранжировщик. Валерия Захарова — автор текстов лауреатов национальной премии «Золотая маска» и «Звезда театрала» мюзиклов «Винил» и «Вий». Евгений Силенко — главный звукорежиссер Государственного Кремлевского дворца. Студия «Триумф» также выражает благодарность за помощь в подготовке спектакля художественному руководителю КЦ «Зеленоград», заслуженному работнику культуры РФ Ирине Антоновой.