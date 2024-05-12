«Это отчётный концерт?! А я думала, в ДК какие-то звёзды приехали», — сказала одна из первых зрительниц музыкального спектакля «Кошки». Между тем, у нас появились свои звёзды. Работающая всего два года в Культурном центре «Зеленоград» эстрадно-джазовая студия представила в конце сезона спектакль «Кошки». И удивила высоким профессионализмом, музыкальностью и актёрским мастерством.
Это не шоу и не мюзикл, а именно музыкальный спектакль — добрый, трогательный и красивый. Действие происходит в обычном дворе с его обычными обитателями — кошками. Их ждут разные приключения, а зритель сразу погружается в магию звука и театра. Это не сменяющие друг друга вокальные и разговорные номера, а полноценное выстроенное сюжетное действие. С красивой музыкой и голосами, костюмами, светом, музыкой и искренней игрой и юных, и взрослых артистов-«кошек». Зрители радуются и грустят, смеются и плачут вместе с ними.
В спектакле задействованы все воспитанники студии «Триумф» — и дети, и взрослые, — их преподаватели и даже родители в массовых сценах. А также ансамбль эстрадного танца «Галас» и театр танца «Крылья».
И, конечно же, в спектакле участвует создатель и руководитель «Триумфа», преподаватель эстрадно-джазового вокала Института современного искусства, блестящий вокалист Вадим Безменов.
Вокальные номера и инструментальные связки решены в самых разных стилях — это и рок, и джаз, и эстрада. Звучат и известные отечественные песни, и темы из мировых хитов. Кстати, к известному бродвейскому мюзиклу спектакль отношения не имеет — просто названия одинаковые. А в наших «Кошках» можно услышать и классику советского джаза «Неудачное свидание» и «Пушистый беленький котёнок», и песенку Пьеро из «Приключений Буратино», песню «Жить» (исполненную в шоу «Голос» 27-ю известными артистами), и музыку из рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда», и многое другое.
Принципиальный момент работы студии «Триумф» — качество звука. Это не только обучение пению как таковому, но и аранжировки, и звукозапись. Бэк-вокал и фонограммы прописываются в профессиональной студии. Одновременно идет работа с живым концертным звуком. Для нового музыкального спектакля специально привезли дополнительные звуковое оборудование — что называется, крутое — и записали эксклюзивные аранжировки.
Над спектаклем работала целая команда профессионалов: режиссер-постановщик, сценарист Валерия Захарова, мастер по свету Светлана Соловьева, звукорежиссер Евгений Силенко, педагог студии «Триумф» Нонна Чхетиани, гитарист и композитор Сергей Кузьминов. Звукорежиссеры и саунд-продюсеры — Анатолий Лопатин, Вадим Безменов, Денис Копытов. У всех перечисленных столько профессиональных достижений, что для их перечисления можно написать отдельную статью. Например, сопровождающий весь спектакль гитарист Сергей Кузьминов — выпускник Московской консерватории, мультиинструменталист, аранжировщик. Валерия Захарова — автор текстов лауреатов национальной премии «Золотая маска» и «Звезда театрала» мюзиклов «Винил» и «Вий». Евгений Силенко — главный звукорежиссер Государственного Кремлевского дворца. Студия «Триумф» также выражает благодарность за помощь в подготовке спектакля художественному руководителю КЦ «Зеленоград», заслуженному работнику культуры РФ Ирине Антоновой.
Вот так, в результате упорной работы и любви к своему делу рутинное, по большому счету, мероприятие — отчетный концерт — превратилось в настоящий музыкальный спектакль. Можно ли будет его увидеть? Да, в новом сезоне на сцене Культурного центра «Зеленоград» — следите за афишами ДК и студии «Триумф». «Мы получили огромное количество положительных отзывов и решили, что доработаем музыкальный спектакль „Кошки“ в новом творческом сезоне. — рассказал Вадим Безменов. — И будем рады представить его нашим зрителям в обновлённом виде». Откроем небольшой секрет — в новой версии в эпизодах появится новая авторская музыка.
Для «Триумфа» спектакль «Кошки» — это новый шаг и новый успех. Чувствуется серьезная работа и с вокалом, и с актерским мастерством и сценическим движением. А ведь в студии только учатся — кто-то начинается, а кто-то уже оттачивает своё мастерство. Ученикам от семи до шестидесяти лет. В прошлом году после всего семи месяцев (!) работы в Зеленограде студия показала яркое шоу «Куда заводят мечты». Для тех, кто занимается музыкой, преподает и понимает сам процесс — это рекордные сроки и большая работа. Причем это был первый опыт создания самостоятельного большого шоу не только для участников, но и для руководителя студии.
Концерты, живые выступления, конкурсы — обязательный момент в жизни студийцев. Конечно, это зависит от степени подготовки, но в любом случае ученик будет выступать перед публикой. «Мне важно, чтобы ученики закрепляли свои знания на сцене», говорит Вадим Безменов. Кстати, «Триумф» выступает на всех городских праздниках в Зеленограде — и не только.