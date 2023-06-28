Ученикам студии «Триумф» — от 7 до 63 лет. К моменту создания шоу «Куда заводят мечты» его участники занимались всего семь месяцев. Для тех, кто занимается музыкой, преподает и понимает сам процесс — это рекордные сроки и большая работа. И для руководителя студии, и для участников это был первый опыт создания самостоятельного большого шоу. Так по сути рядовое событие — отчет о проделанной работе — стало триумфом. В полном соответствии с названием студии :). Зрители остались в восторге!



Отчетный концерт эстрадно-джазовой студии назывался «Куда заводят мечты». Наверное, это действенные мечты — когда и дети, и взрослые упорно работают, чтобы они сбылись. «Это правда, работа была упорная и кропотливая», — говорит руководитель студии, преподаватель эстрадно-джазового вокала Института современного искусства, концертный исполнитель, артист Вадим Безменов. Педагог высшей школы, что важно. — Есть прекрасные исполнители, не умеющие учить других людей своему ремеслу, а «певец» не всегда равно «педагог».



Профессионализм заключается и в том, чтобы рабочая «кухня» не была видна на сцене. Действие шло на одном дыхании, легко, и маленькие, и взрослые артисты явно получали удовольствие от выступления на сцене. Это не просто сменяющие друг друга вокальные номера, а именно шоу с выстроенным сценарием. В которой были встроены и театрализованные разговорно-музыкальные связки и хореографические выступления, и инструментальное сопровождение. В концерте приняли участие известные джазовые музыканты, композиторы — пианист Антон Буканов и барабанщик Алексей Тяжелухин. И, конечно, зрители увидели и услышали самого Вадима Безменова. А также уже ставшую всего за год лауреатом и обладателем Гран-при многих международных конкурсов выпускницу студии «Триумф» Евгению Доброванову, окончившую в этом году программу профессиональной переподготовки в Институте современного искусства в вокальном классе Вадима Безменова. Зеленоградцы знакомы с Евгенией по концертам «Триумфа» в прошлогодний День города. Также она выступала на концерте в честь Дня Победы, который транслировался на сайте правительства Москвы.

Основа репертуара студии — классика джаза и песни советских композиторов в современных аранжировках. Особое внимание уделяется не только собственно вокалу и репертуару, но и работе со звуком в целом и аранжировками в частности. Бэк-вокал и фонограммы прописываются в профессиональной студии.

Одновременно идет работа с живым звуком. Надо признать, что это нечастое явление, звук бывает неважным и на концертах известных артистов (между прочим, с дорогими билетами). В студии также снимают клипы, учат сценическому движению, есть отдельная дисциплина — актерское мастерство исполнителя вокального жанра, где преподает режиссер, педагог Валерия Захарова.

Здесь занимаются серьезно, профессионально, работают на результат. Неудивительно, что студия пользуется большой популярностью — здесь хотят учиться, и попасть в «Триумф» уже сейчас сложно. К слову, в студию приходят и преподаватели вокала со стороны — посмотреть, как проходят занятия, перенять опыт.

В «Триумфе» не только занимаются с учениками, а создают сплоченный коллектив. В творческий процесс вовлечены и родители — они стали полноценными участниками шоу. Очень трогательным моментом шоу стал эпизод с мамами — их откровенный и добрый разговор с растущими дочками и сыновьями. А папы, между тем, работали техподдержкой и помогали за кулисами.