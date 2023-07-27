В ассортименте магазина — новые поступления школьных рюкзаков и ранцев.

Акция: в течение всего ближайшего месяца действует прогрессивная скидка на ранцы и рюкзаки для школы. За покупку одного предмета вы получаете скидку 10%. За покупку двух предметов — скидку 15%.