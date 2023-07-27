Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя. Новые поступления школьных ранцев и рюкзаков, хозяйственных тележек, скидки, предзаказ 27.07.2023 реклама

Магазин «Сумки. Чемоданы. Кошельки», находящийся на улице Гоголя, 2 (за «Иридиумом»), предлагает большой ассортимент товаров отечественного и зарубежного производства. Акция — весь ближайший месяц прогрессивная скидка на ранцы и рюкзаки для школы от -10%.

Ассортимент

В продаже сумки — мужские, женские, (натуральная кожа, эко-кожа), кошельки,чемоданы, ручная кладь, саквояжи, чемоданы, хозяйственные тележки, сумки на колёсах, рюкзаки (искусственная кожа, натуральные, тканевые), спортивные сумки, школьные ранцы, кейсы, портфели, барсетки, сумки поясные (кожаные, тканевые).

Производители: Москва, Санкт -Петербург, Пенза, фабричный Китай.
Цены: от 900 рублей.
Доступна услуга предзаказа: без предоплаты.

В ассортименте магазина — новые поступления школьных рюкзаков и ранцев.

Акция: в течение всего ближайшего месяца действует прогрессивная скидка на ранцы и рюкзаки для школы. За покупку одного предмета вы получаете скидку 10%. За покупку двух предметов — скидку 15%.

В продаже есть зонты — мужские, женские.

Обновился выбор хозяйственных тележек для дачников и походов за покупками.

Часы работы

С 10:00 до 21:00 ежедневно.

Адрес

Зеленоград, улица Гоголя, 2 (за «Иридиумом» справа, при входе в магазин «Лента» — прямо по коридору и направо).

Метки:
магазины, сумки, дом 2
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