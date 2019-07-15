Студия красоты приглашает к сотрудничеству 15.07.2019 Салон красоты «Шатуш» Реклама

Студия красоты приглашает к сотрудничеству стилиста универсала с профессиональным парикмахерским образованием, опытом работы от 3 лет.

Необходимые навыки — знание современных техник окрашивания, знание классических и современных техник женских и мужских стрижек, умение сделать вечернюю или свадебную укладку.

Студия работает на красителях KYDRA, CHI, WELLA, KEUNE, LOREAL, JOICO.

Для программ ухода за волосами использует OLAPLEX, KERASTASE, JOICO, CHI.

Необходимые качества — готовность к развитию и обучению, чистоплотность, аккуратность, не конфликтность, готовность работать в команде, энергичность.

Записаться на собеседование можно у администратора по телефону +7(968)778-65-57

http://studio-chatuch.ru/

https://www.instagram.com/chatuch514/

https://vk.com/public144519652

https://www.youtube.com/channel/UCzE8AIPE-isdFlObhLeLkYQ

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