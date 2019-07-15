Студия красоты приглашает к сотрудничеству стилиста универсала с профессиональным парикмахерским образованием, опытом работы от 3 лет.
Необходимые навыки — знание современных техник окрашивания, знание классических и современных техник женских и мужских стрижек, умение сделать вечернюю или свадебную укладку.
Студия работает на красителях KYDRA, CHI, WELLA, KEUNE, LOREAL, JOICO.
Для программ ухода за волосами использует OLAPLEX, KERASTASE, JOICO, CHI.
Необходимые качества — готовность к развитию и обучению, чистоплотность, аккуратность, не конфликтность, готовность работать в команде, энергичность.
Записаться на собеседование можно у администратора по телефону +7(968)778-65-57
https://www.instagram.com/chatuch514/
https://vk.com/public144519652
- "ДЕТСТВО Плюс"
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