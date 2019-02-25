Каковы условия для появления мочекаменной болезни? Как от неё уберечься? Об этом мы беседуем с врачом-рентгенологом «МРТ Эксперт» Зеленоград Кристиной Вадимовной Орловой.
— Можно назвать основные причины, приводящие к возникновению мочекаменной болезни? — Надо сказать, вопрос о том, почему в почках образуются камни, до конца пока ещё не изучен. Но существуют несколько теорий. И, прежде всего, речь идёт о генетической предрасположенности, дисметаболической нефропатии (нарушение обменных процессов, следствием которых является отложение в почках солей-кристаллов щавелевой кислоты, мочевой кислоты, кристаллов кальция). По своему составу камни в почках бывают разными. И как следствие чрезмерное и однообразное потребление с пищей большого количества камнеобразующих веществ, воздействующих на концентрацию протекторов камнеобразования является фактором риска. Питьевой режим и минеральный состав воды является ключевым моментом в развитии данной патологии.
К примеру, мне доводилось работать в таком регионе, где практически каждый второй житель страдал мочекаменной болезнью. То есть качественный состав воды в той местности был неудовлетворительным.
— Кристина Вадимовна, кто в группе риска по этому заболеванию?
— Список следует начинать с вредных привычек — алкоголь, курение. О воде уже упоминалось: если в вашем регионе он не соответствует стандартам качества, лучше пользоваться специальными фильтрами или покупать нормальную артезианскую. Меньше шансов попасть в группу риска у тех, кто заботится о сбалансированном питании — помним золотое правило: «Всё в меру». В первую очередь следует избегать копченые мясные и рыбные продукты. Если у пациента уже установлен диагноз дисметаболической нефропатии и/или мочекаменной болезни, то необходимо определить вид солей и соблюдать диету, исключающую определенные продукты, например, если по составу соли являются уратами, соответственно следует избегать продукты с содержанием уратов, особенно мясных продуктов.
— По каким признакам можно понять, что с почками — проблема?
— К проявлениям мочекаменной болезни относят изменение цвета мочи: розовая, красная, из-за наличия эритроцитов в ней, боли в животе, иррадиирующие в поясницу, в левый или правый бок, в паховую область. Острые боли схваткообразного характера возникают, когда камень начинает движение по мочеточнику, царапая его. Камень повреждает оболочку мочеточника, в составе которой проходит сосудисто-нервный пучок, и как следствие — примесь крови в моче и болевой синдром. Причём двигаться по мочеточнику может только камень небольших размеров, соответствующий диаметру мочеточника, камень большим размером ведёт себя иначе: он может заблокировать мочеточник, что чревато серьёзными осложнениями, вплоть до необратимых явлений. А вот до тех пор, пока камни не начали движение, они могут не беспокоить человека в течение длительного времени.
— К врачу какой специальности необходимо обратиться, когда возникает подозрение на заболевание почек?
— К нефрологу, урологу.
— Какие методы применяются для диагностики заболеваний почек?
— Всё начинается с врачебного осмотра. Затем сдаётся общий анализ мочи, назначается УЗИ — кстати, с помощью этого вида исследования хорошо видны камни. Может быть назначена внутривенная урография. А, вообще, золотым стандартом считается компьютерная томография. Хотя при каких-то осложнениях КТ не «видит» патологию, здесь уже полезнее может оказаться МРТ-диагностика. Словом, в отдельных случаях необходима именно комплексная диагностика.
— Кристина Вадимовна, давайте вернёмся к заголовку интервью — каким образом мы можем защитить наши почки от перечисленных выше проблем? Какие меры профилактики будут эффективны?
— Здесь большое значение имеют ежегодные профилактические осмотры. Анализ мочи о многом расскажет врачу. В одних случаях, в зависимости от его результатов, он может порекомендовать дообследование, профилактическую диету и назначить лечение. Если же в анамнезе нет мочекаменной болезни, можно руководствоваться простым принципом: питаться в меру, качественной и разнообразной пищей. В целом многое зависит именно от сбалансированного питания и от качества употребляемой человеком воды.
Беседовал Игорь Чичинов
Для справки:
Орлова Кристина Вадимовна, врач-рентгенолог. В 2011 году окончила Тверскую государственную медицинскую академию. В 2011—2013 гг. проходила ординатуру по хирургии. В 2016 году прошла курсы переквалификации по рентгенологии. С 2016 года работает в «МРТ Эксперт» Зеленоград.
Принимает по адресу: г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 2, стр. 3.
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