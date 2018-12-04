Если вы давно собирались показать зубы своего питомца доктору, самое время сделать это.
- Подписаться на страницы клиники на Фейсбуке или ВКонтакте
- Сделать перепост сообщения об акции. ВКонтакте пост закреплен наверху страницы.
- Позвонить в клинику и записаться на прием.
- Привезти питомца в назначенное время. Показать администратору перепост акции на своей странице.
- Пройти стоматологический осмотр и получить консультацию врача бесплатно!
Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, стр. 32, территория ТЦ «ВВС»
Телефон: 8(495)542-60-11
Солнечногорский район, поселок Андреевка, рядом с домом 31б, здание ветеринарный центр «Раденис»
Телефон: 8(495)765-89-14
Как добраться на автомобиле: Выехать в поселок Андреевка на перекрестке около поста милиции в 15-ом районе. В Андреевке на Т-образном перекрестке повернуть налево и ехать прямо до корпуса 31Б. На крыльце клиники баннер Ветеринарный центр «Раденис».
Схема, для тех, кто добирается на общественном транспорте. Лучше всего идти от автобусной остановки «15-й микрорайон».
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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