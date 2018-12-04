Стоматологический осмотр домашнего питомца в подарок в ветклинике «Раденис» 04.12.2018 Ветклиника «Раденис» Реклама

Если вы давно собирались показать зубы своего питомца доктору, самое время сделать это.

Как стать участником акции:

  • Подписаться на страницы клиники на Фейсбуке или ВКонтакте
  • Сделать перепост сообщения об акции. ВКонтакте пост закреплен наверху страницы.
  • Позвонить в клинику и записаться на прием.
  • Привезти питомца в назначенное время. Показать администратору перепост акции на своей странице.
  • Пройти стоматологический осмотр и получить консультацию врача бесплатно!

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Как добраться:

Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, стр. 32, территория ТЦ «ВВС»

Телефон: 8(495)542-60-11

Солнечногорский район, поселок Андреевка, рядом с домом 31б, здание ветеринарный центр «Раденис»

Телефон: 8(495)765-89-14

Как добраться на автомобиле: Выехать в поселок Андреевка на перекрестке около поста милиции в 15-ом районе. В Андреевке на Т-образном перекрестке повернуть налево и ехать прямо до корпуса 31Б. На крыльце клиники баннер Ветеринарный центр «Раденис».

Схема, для тех, кто добирается на общественном транспорте. Лучше всего идти от автобусной остановки «15-й микрорайон».

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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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