В сервисный центр по ремонту техники на метро «Аэропорт» требуется приемщик техники. Важны навыки общения с клиентами и умение «продавать».
Обязанности:
- консультация клиентов по вопросам ремонта и стоимости услуг по телефону и при визите клиента в сервисный центр
- прием техники в ремонт и оформление документов
- согласование стоимости и сроков выполнения работ с клиентом
- выдача техники после ремонта
- первичная диагностика/осмотр техники.
Требования:
- пунктуальность, аккуратность, ответственность
- знание компьютера — обязательно
- умение «продавать» — в первую очередь нужен продажник
- если вы не встаете в стопор от незнакомой темы и умеете парировать диалог — вы подходите на эту должность.
Условия:
- работа территориально — на м. «Аэропорт»
- график работы — 5/2 с 10-00 до 19-00
- зарплата — оклад + % (от 50 тысяч).
Подробнее в вотсапе: 8-993-911-90-08.
Срочно нужен друг и верный помощник!
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