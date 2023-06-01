Срочно нужен консультант-приёмщик в сервисный центр по ремонту техники (м. «Аэропорт») — доход от 50 тысяч 01.06.2023 Реклама

В сервисный центр по ремонту техники на метро «Аэропорт» требуется приемщик техники. Важны навыки общения с клиентами и умение «продавать».

Обязанности:

  • консультация клиентов по вопросам ремонта и стоимости услуг по телефону и при визите клиента в сервисный центр
  • прием техники в ремонт и оформление документов
  • согласование стоимости и сроков выполнения работ с клиентом
  • выдача техники после ремонта
  • первичная диагностика/осмотр техники.

Требования:

  • пунктуальность, аккуратность, ответственность
  • знание компьютера — обязательно
  • умение «продавать» — в первую очередь нужен продажник
  • если вы не встаете в стопор от незнакомой темы и умеете парировать диалог — вы подходите на эту должность.

Условия:

  • работа территориально — на м. «Аэропорт»
  • график работы — 5/2 с 10-00 до 19-00
  • зарплата — оклад + % (от 50 тысяч).

Подробнее в вотсапе: 8-993-911-90-08.

Срочно нужен друг и верный помощник!

Метки:
работа, ремонт техники
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