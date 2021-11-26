А ещё здесь красивые тренеры. Впрочем, клиентам важна не столько красота, сколько профессионализм тренеров. Их подбирают серьезно — все опытные, квалифицированные и вдумчивые. Подтверждение тому — отзывы посетителей. «У меня было 4 тренера в других залах, 8 лет тренировок, но никто не подошел настолько индивидуально именно к моим особенностям», пишет о своем тренере Ксения. Екатерина: «Фитнесом занимаюсь три года с разными тренерами, но реальный, желаемый результат получила только здесь.» «Ни разу не стоял в очереди на тренажеры, хоть народу было и много, — говорит Владислав. — Впервые встречаю клуб, где есть всё, что нужно, и нет ничего лишнего».

Можно оплачивать разовые посещения или купить абонемент на месяц или три месяца. Это тоже отличие от сетевых фитнесов, где чаще всего продают годовые абонементы. В клубе постоянно проходят акции и розыгрыши призов, а многодетным семьям, пенсионерам и врачам — скидка 10% на любые виды занятий. Если покупаешь блок персональных тренировок — массаж спины в подарок.