Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего 26.11.2021 реклама

Клуб в Андреевке хорошо знаком и местным жителям, и зеленоградцам. Это не обычная «качалка», а профессиональный тренажерный зал и комплекс спортивных и оздоровительных занятий для детей и взрослых — потому клуб и называется «ЗОЖ». Рассказываем и показываем, чем здесь заняться, как он выглядит и почему выгодно отличается от больших фитнес-центров.

Клуб расположен на Жилинской улице в ЖК «Уютный» — это недалеко от выезда из Зеленограда возле «Ашана». Найти «ЗОЖ» просто: большая вывеска, стеклянный фасад, большие окна — с улицы можно увидеть занимающихся в зале.

Внутри — интересный веселый дизайн, ресепшн с приветливыми сотрудницами, тренажерный зал с профессиональным оборудованием и тренерами. Здесь нет огромного пространства иных сетевых фитнес-клубов, хоть зал светлый и просторный. Новичок сразу почувствует себя комфортно: любой тренер подойдет и подскажет, что и как надо делать, ответит на любой вопрос. Это принципиальная политика администрации клуба — обстановка дружелюбная, без пафоса, все здороваются и общаются, нет надутых тренеров-«качков», к которым и подойти страшно. Здесь спокойно и уютно.

При этом сюда приходят для занятий и здоровья, а не ради тусовки — как опять-таки случается в больших раскрученных фитнесах. Клуб в большей степени ориентирован на персональные тренировки. «Новички не задумываются о том, что могут получить травму из-за неправильной техники выполнения упражнений или из-за слишком тяжелого веса, который они взяли, — объясняет тренер Антон Богачев. — Или просто не получить желаемого результата — это частая история. А с тренером весь процесс с самого начала будет построен правильно — он же работает индивидуально, учитывая все особенности ученика. То есть, человек сэкономит время и сохранит здоровье. И вложенные деньги себя окупят». Кроме того, тренер подбирает правильное питание. Без этого занятия могут быть бесполезными.

Кроме тренажеров есть и другие занятия, в том числе карате — персональные и групповые, взрослые и детские. Можно прийти с ребенком — он пойдет, например, на карате, а мама или папа в то же время на тренажеры. При этом никто никому не мешает — пространство позволяет, да и расписание тренировок составлено грамотно. Детские группы занимаются в основном по вечерам.

Есть отдельные спортивные занятия для подростков (14+) — их ведет тренер Андрей Гусев. В школе сейчас физкультура во многом условная, нагрузка минимальная — боятся малейших перегрузок и травм. А карантин и долгая онлайн-учеба усугубили ситуацию. Для быстро растущего и меняющегося организма долгое отсутствие нормальной физической активности, мягко говоря, не полезны. Комплекс упражнений — подвижность. В клубе подросток может заниматься целым комплексом упражнений для гармоничного развития — турник, брусья, трос, гантели, канат, тренажеры. Неважно, какая при этом ставится цель — физическая форма в любом случае значительно улучшиться, жить станет легче, фигура будет формироваться правильно — и сила воли тоже.

В холле — спорт-бар с фитнес-коктейлями.

А ещё здесь красивые тренеры. Впрочем, клиентам важна не столько красота, сколько профессионализм тренеров. Их подбирают серьезно — все опытные, квалифицированные и вдумчивые. Подтверждение тому — отзывы посетителей. «У меня было 4 тренера в других залах, 8 лет тренировок, но никто не подошел настолько индивидуально именно к моим особенностям», пишет о своем тренере Ксения. Екатерина: «Фитнесом занимаюсь три года с разными тренерами, но реальный, желаемый результат получила только здесь.» «Ни разу не стоял в очереди на тренажеры, хоть народу было и много, — говорит Владислав. — Впервые встречаю клуб, где есть всё, что нужно, и нет ничего лишнего».

Можно оплачивать разовые посещения или купить абонемент на месяц или три месяца. Это тоже отличие от сетевых фитнесов, где чаще всего продают годовые абонементы. В клубе постоянно проходят акции и розыгрыши призов, а многодетным семьям, пенсионерам и врачам — скидка 10% на любые виды занятий. Если покупаешь блок персональных тренировок — массаж спины в подарок.

У клуба вполне лояльная политика — если клиент один раз пропустил занятие, потому что уехал, проспал или даже просто забыл прийти, — это занятие переносится на следующее. И, естественно, занятия переносятся в случае болезни.

И это ещё не всё. Впрочем, лучше один раз прийти и найти тренировку и занятие по душе.

Спортивный клуб «ЗОЖ»

Адрес: Андреевка, улица Жилинская, дом 27, корпус 1
Телефон: 8-916-554-48-80
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Метки:
поселок андреевка, спортивный клуб, ЗОЖ
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