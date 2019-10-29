В магазинах «Я сама» представлены самые популярные бренды в области рукоделия:
- Acufactum — неповторимые наборы для вышивания для начинающих и опытных рукодельниц.
- De Witte Engel — Наборы для вальдорфских кукол.
- DILL — это экологический стиль одежды с пуговицами Dill.
- KnitPro — съемные, круговые и прямые спицы, помогут погрузиться в творческий процесс и получить удовольствие от вязания.
- Prym — это яркие и милые аппликации, разнообразие товаров для творчества, рукоделия и хранения. Сделай свой мир проще с Prym.
- YKK — стильные, модные, качественные молнии из Японии.
- Ткани MEZ — яркость цветовых решений найдется в тканях MEZ fabrics.
- Rowan и Schachenmyr — Изысканная пряжа, которая не оставит никого равнодушным.
Наш интернет-магазин www.fhobby.ru
Все это вы найдете в наших магазинах, которые находятся по адресу:
- Зеленоград, Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31
Часы работы: понедельник с 11:00 до 20:00, вторник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 10:00-18:00
- ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8(499)762-36-31
Часы работы: понедельник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 11:00-18:00
- Москва, Митино (Пряжа). Пятницкое шоссе, 36/1, 8 (495) 754-67-93. Часы работы с 10:00 до 20:00, без выходных.
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