Создай свой стиль с магазинами «Я Сама» 29.10.2019 Сеть магазинов «Я Сама»

В магазинах «Я сама» представлены самые популярные бренды в области рукоделия:

  • Acufactum — неповторимые наборы для вышивания для начинающих и опытных рукодельниц.
  • De Witte Engel — Наборы для вальдорфских кукол.
  • DILL — это экологический стиль одежды с пуговицами Dill.
  • KnitPro — съемные, круговые и прямые спицы, помогут погрузиться в творческий процесс и получить удовольствие от вязания.
  • Prym — это яркие и милые аппликации, разнообразие товаров для творчества, рукоделия и хранения. Сделай свой мир проще с Prym.
  • YKK — стильные, модные, качественные молнии из Японии.
  • Ткани MEZ — яркость цветовых решений найдется в тканях MEZ fabrics.
  • Rowan и Schachenmyr — Изысканная пряжа, которая не оставит никого равнодушным.

Наш интернет-магазин www.fhobby.ru

Все это вы найдете в наших магазинах, которые находятся по адресу:

  • Зеленоград, Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31
    Часы работы: понедельник с 11:00 до 20:00, вторник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 10:00-18:00
  • ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8(499)762-36-31
    Часы работы: понедельник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 11:00-18:00
  • Москва, Митино (Пряжа). Пятницкое шоссе, 36/1, 8 (495) 754-67-93. Часы работы с 10:00 до 20:00, без выходных.

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Слушания о проекте реконструкции 19 микрорайона. Трансляция с места событий Истории
«99 процентов торгующих в Крюковском переходе — перекупщики». В управе объяснили, почему торговля в переходе — выгодный бизнес Истории
Удалось ли убрать все машины с тротуаров Центрального проспекта (нет) и где теперь они паркуются (во дворах) Истории
Спорткомплекс начали строить напротив 14-го микрорайона. Там обещали бассейн, но теперь это не точно Новости
Недостроенное здание института Академии наук снесут в рамках реконструкции 19-го микрорайона, но сам институт продолжит работу. История вопроса Истории
Почему на станции Радищево рядом с Зеленоградом погиб человек. Возможно, не последний Истории
Суд о сносе «Зеленопарка» продолжается. Но теперь «Газпром» и «Транснефть» могут помириться с ТЦ Новости
Неизвестные сожгли в МЖК Porsche Cayenne Новости
Быстрые зарядные станции для электрокаров будут производить в Зеленограде Новости
Почему по программе реновации вместо пятиэтажек строят высотные дома? Ответы
«Мусорная куча» в Поварово пугала людей, которые бросали бумажки. Организаторы связаны с местной администрацией Новости
В Мосгордуме разработают алгоритм борьбы с квартирами-«помойками» Новости
Зоозащитники и журналисты пострадали во время притравки собак рядом с Зеленоградом Новости
Пропавшие зеленоградцы Юрий Шубин и Виктор Мартышкин нашлись Новости
Бесплатное освещение квартиры в подарок. Новый уличный фонарь поставили прямо под окна квартир Жизнь
Наш депутат в Мосгордуме обсуждает с префектурой дополнительные парковки на Центральном проспекте. Он не знает, где их сделать и просит совета у горожан Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру