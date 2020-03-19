Все работы производятся при учете общестроительных норм и правил. Осуществляется технический надзор, фото- и видеоотчет о ходе строительства. Заключается договор с гарантией. Стоимость договора фиксируется — вы будете четко знать, за что платите.

Цены на материалы в компании «Дачазел» значительно ниже, чем на строительных рынках и в магазинах. За счет того, что у компании заключены прямые договора с заводами-производителями, весь материал сертифицирован и имеет гарантию от завода.

Все работы выполняются профессиональными бригадами с опытом работы от 5 лет. На все услуги предоставляется гарантия.

Основным преимуществом компании «Дачазел» является профессиональный и чуткий подход к каждому заказчику. Стоимость ниже — качество выше. Также компания берет на себя поставки всех материалов .

«Дачазел» существует уже более 15 лет.

Сайт компании — www.dachazel.ru.

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