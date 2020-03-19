Строительная компания «ДачаЗел» в начале строительного сезона объявляет выгодное предложение для Зеленоградцев — при заключении договора на строительство дома с зимними опциями дарит 50% скидку на пристройку веранды к дому. Предложение ограничено — спешите заключить договор.
Компания занимается строительством домов по каркасной технологии для сезонного и постоянного проживания.
Каталог проектов каркасных домов по доступным ценам.
«ДачаЗел» строит каменные дома из блоков. Каталог проектов домов из блоков по доступным ценам.
Помимо строительства домов под ключ, компания занимается реконструкцией старых домов и строений, возводит различные пристройки к домам, утепляет фасады, производит внутреннюю и внешнюю отделку. Посмотреть можно здесь.
Все работы производятся при учете общестроительных норм и правил. Осуществляется технический надзор, фото- и видеоотчет о ходе строительства. Заключается договор с гарантией. Стоимость договора фиксируется — вы будете четко знать, за что платите.
Цены на материалы в компании «Дачазел» значительно ниже, чем на строительных рынках и в магазинах. За счет того, что у компании заключены прямые договора с заводами-производителями, весь материал сертифицирован и имеет гарантию от завода.
Все работы выполняются профессиональными бригадами с опытом работы от 5 лет. На все услуги предоставляется гарантия.
Основным преимуществом компании «Дачазел» является профессиональный и чуткий подход к каждому заказчику. Стоимость ниже — качество выше. Также компания берет на себя поставки всех материалов .
«Дачазел» существует уже более 15 лет.
Сайт компании — www.dachazel.ru.
Отзывы о работе можно посмотреть здесь.
В Зеленограде для вашего удобства работает «Выставочная площадка домов», где можно ознакомиться с технологиями строительства и получить грамотную консультацию.
Компания «ДачаЗел»
Адрес: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 17, строение 1 (схема проезда)
Режим работы:
Понедельник-суббота — 10:00 до 18:00
Воскресенье — выходной
Предварительная запись телефону: 8-926-277-48-36
Телефон:
8-926-573-86-62 — консультант-технолог
8-926-277-48-36
8-499-398-02-11