Скидка 10% на приём стерилизованных животных и стерилизацию/кастрацию — только 19 августа в ветклинике Polivet 18.08.2023 Реклама

19 августа в ветеринарной клинике Polivet пройдёт акция скидок. Приём стерилизованных животных и стерилизация/кастрация будут стоить меньше, чем обычно. 50% выручки от акции клиника отправит на помощь нуждающимся животным.

Скидки 19 августа

Вы сможете принять участие сразу в 2 акциях:

  • скидка на стерилизацию/кастрацию животного в размере 10%
  • приём уже стерилизованных животных со скидкой в 10%.

50% выручки от каждой акции клиника отправляет животным, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Каждый из вас может помочь бездомному животному, одновременно помогая своему пушистику.

Вопрос о бездомных животных считается одним из самых острых в современном мире. Ветеринарная клиника Polivet максимально старается помогать пушистым друзьям вести полноценную жизнь и находить для них любящие семьи.

К тому же, в этот день вас ожидают приятные подарочки от клиники Polivet для вас и ваших любимцев.

Опрос доступности социально-значимых ветеринарных услуг в регионах

Исследование приурочено ко Всемирному дню бездомных животных 19 августа 2023, суббота (ежегодно третья суббота августа).

Пройдите опрос от ветклиники Polivet.

В ходе заполнения формы-опроса вы можете порекомендовать ветклиникуврача, куда по цене или территории стоит обратиться за услугами:
чипирования, стерилизации, вакцинации, осмотра.

На основе этого исследования Polivet планирует развивать доступность ветеринарной помощи каждому животному и поддерживать владельцев, чтоб бездомности было меньше.

А еще 31 августа в России отмечается профессиональный праздник — День ветеринарного работника, рекомендация ветклиники это хороший способ сказать врачам слова благодарности.

Ветеринарная клиника Polivet работает круглосуточно, в любое время дня и ночи, 7 дней в неделю.

Перерывы:

  • утром с 9.30 до 10.30
  • вечером с 21.00 до 22.00

Телефон: 8-985-309-60-53
Адрес: Панфиловский проспект, 10
Сайт, Вконтакте

Метки:
домашние животные, ветеринарная клиника, Polivet
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