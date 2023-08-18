Скидки 19 августа

Вы сможете принять участие сразу в 2 акциях:

скидка на стерилизацию/кастрацию животного в размере 10%

приём уже стерилизованных животных со скидкой в 10%.

50% выручки от каждой акции клиника отправляет животным, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Каждый из вас может помочь бездомному животному, одновременно помогая своему пушистику.

Вопрос о бездомных животных считается одним из самых острых в современном мире. Ветеринарная клиника Polivet максимально старается помогать пушистым друзьям вести полноценную жизнь и находить для них любящие семьи.



К тому же, в этот день вас ожидают приятные подарочки от клиники Polivet для вас и ваших любимцев.