19 августа в ветеринарной клинике Polivet пройдёт акция скидок. Приём стерилизованных животных и стерилизация/кастрация будут стоить меньше, чем обычно. 50% выручки от акции клиника отправит на помощь нуждающимся животным.
Вы сможете принять участие сразу в 2 акциях:
- скидка на стерилизацию/кастрацию животного в размере 10%
- приём уже стерилизованных животных со скидкой в 10%.
50% выручки от каждой акции клиника отправляет животным, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Каждый из вас может помочь бездомному животному, одновременно помогая своему пушистику.
Вопрос о бездомных животных считается одним из самых острых в современном мире. Ветеринарная клиника Polivet максимально старается помогать пушистым друзьям вести полноценную жизнь и находить для них любящие семьи.
К тому же, в этот день вас ожидают приятные подарочки от клиники Polivet для вас и ваших любимцев.
Исследование приурочено ко Всемирному дню бездомных животных 19 августа 2023, суббота (ежегодно третья суббота августа).
Пройдите опрос от ветклиники Polivet.
В ходе заполнения формы-опроса вы можете порекомендовать ветклиникуврача, куда по цене или территории стоит обратиться за услугами:
чипирования, стерилизации, вакцинации, осмотра.
На основе этого исследования Polivet планирует развивать доступность ветеринарной помощи каждому животному и поддерживать владельцев, чтоб бездомности было меньше.
А еще 31 августа в России отмечается профессиональный праздник — День ветеринарного работника, рекомендация ветклиники это хороший способ сказать врачам слова благодарности.
Ветеринарная клиника Polivet работает круглосуточно, в любое время дня и ночи, 7 дней в неделю.
Перерывы:
- утром с 9.30 до 10.30
- вечером с 21.00 до 22.00
Телефон: 8-985-309-60-53
Адрес: Панфиловский проспект, 10
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