Школа рисования «Палитра увлечений». Открыты наборы на курсы для детей «Я-Художник» и Японской каллиграфии «Се-до» для начинающих 01.12.2020 Школа рисования «Палитра увлечений»

Школа рисования «Палитра увлечений» продолжает набор детей от 5 лет на курс «Я-Художник».

Занятия проходят в оборудованной, комфортной студии. Ведет уроки сертифицированный преподаватель со стажем работы более 20 лет.

В данный момент доступна запись в следующие группы понедельник+пятница:

  • 5-6 лет, с 18.15 до 19.00
  • 7-8 лет, с 16.30 до 18.00

Также, 6 декабря начинается 3-х месячный курс Японской каллиграфии «Се-до» для начинающих.

В мировом искусстве японская каллиграфия стоит в одном ряду с аналогичными европейскими и арабскими искусствами изящного письма.

Японцы считают каллиграфию (сё-до) изящным искусством. Это не просто красиво написанные знаки и тексты, а нечто более глубокое, погружающее зрителя в эстетическое наслаждение и самим знаком, и энергией мазка, и белизной бумаги и смыслами, рождёнными на ней.На курсе мы познакомимся с основами каллиграфического искусства, научимся работать с рисовой бумагой, японской кистью и тушью, изучим 10 благожелательных иероглифов и узнаем как наилучшим образом оформить свои работы.

Курс рассчитан на участников 14+ и взрослых.

Занятия по воскресеньям с 12.45 до 14.15.

Старт 6 декабря. Курс рассчитан на 3 месяца. На первое занятие материалы выдаются.

Запись на занятия по тел. 8 985 763 86 15 или на сайте студии.

Адрес студии: г. Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 2 «Школа рисования»

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Метки:
Палитра увлечений
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