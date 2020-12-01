Японцы считают каллиграфию (сё-до) изящным искусством. Это не просто красиво написанные знаки и тексты, а нечто более глубокое, погружающее зрителя в эстетическое наслаждение и самим знаком, и энергией мазка, и белизной бумаги и смыслами, рождёнными на ней.На курсе мы познакомимся с основами каллиграфического искусства, научимся работать с рисовой бумагой, японской кистью и тушью, изучим 10 благожелательных иероглифов и узнаем как наилучшим образом оформить свои работы.

Курс рассчитан на участников 14+ и взрослых.

Занятия по воскресеньям с 12.45 до 14.15.

Старт 6 декабря. Курс рассчитан на 3 месяца. На первое занятие материалы выдаются.

Запись на занятия по тел. 8 985 763 86 15 или на сайте студии.

Адрес студии: г. Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 2 «Школа рисования»