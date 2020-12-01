Школа рисования «Палитра увлечений» продолжает набор детей от 5 лет на курс «Я-Художник».
Занятия проходят в оборудованной, комфортной студии. Ведет уроки сертифицированный преподаватель со стажем работы более 20 лет.
В данный момент доступна запись в следующие группы понедельник+пятница:
- 5-6 лет, с 18.15 до 19.00
- 7-8 лет, с 16.30 до 18.00
Также, 6 декабря начинается 3-х месячный курс Японской каллиграфии «Се-до» для начинающих.
В мировом искусстве японская каллиграфия стоит в одном ряду с аналогичными европейскими и арабскими искусствами изящного письма.
Японцы считают каллиграфию (сё-до) изящным искусством. Это не просто красиво написанные знаки и тексты, а нечто более глубокое, погружающее зрителя в эстетическое наслаждение и самим знаком, и энергией мазка, и белизной бумаги и смыслами, рождёнными на ней.На курсе мы познакомимся с основами каллиграфического искусства, научимся работать с рисовой бумагой, японской кистью и тушью, изучим 10 благожелательных иероглифов и узнаем как наилучшим образом оформить свои работы.
Курс рассчитан на участников 14+ и взрослых.
Занятия по воскресеньям с 12.45 до 14.15.
Старт 6 декабря. Курс рассчитан на 3 месяца. На первое занятие материалы выдаются.
Запись на занятия по тел. 8 985 763 86 15 или на сайте студии.
Адрес студии: г. Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 2 «Школа рисования»