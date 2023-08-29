Также, объявлен набор взрослых (16+) на курсы масляной, пастельной и акварельной живописи.

Занятия проходят в небольших группах (7-8 человек). Приглашаются ученики без навыков в области рисования и не только. С каждым учеником в группе преподаватель занимается по индивидуальной программе, поэтому к уже работающим группам можно присоединиться в любое время.

Запись на занятия по телефону: 8-495-763-86-15

Адрес студии: Зеленоград, Георгиевский проспект, 17-й микрорайон, дом 33А, корпус 2. Под вывеской «Школа рисования». Рядом автобусные остановки «Школа» (автобус 32) и «Детский сад» (автобусы 32 и 22).

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