Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает школьников (7-16 лет) научиться рисовать, подготовиться к поступлению в художественную школу, вуз или училище художественной направленности. Занятия проходят по будням и в выходные в аудитории на Георгиевском проспекте.
Школа работает с 2009 года и обладает рядом преимуществ:
- только профессиональные педагоги со стажем работы более 20 лет
- просторная аудитория (50 кв. м) с большими окнами и высокими потолками
- профессиональное оборудование
- небольшие группы — 8-9 человек
- индивидуальный подход к каждому ученику.
На новый учебный год объявлен набор на курсы:
- академический рисунок и живопись (9+)
- рисунок и живопись для подготовки к поступлению в художественную школу (10+)
- академический рисунок и живопись для поступающих в художественные ВУЗы (14+)
- многослойная акварель по методу С. Андрияки (7+)
- индивидуальные занятия, в том числе по подготовке к поступлению в ВУЗы.
График занятий:
- начнутся с 15 сентября
- будут проходить в выходные и будние дни
- расписание здесь.
Также, объявлен набор взрослых (16+) на курсы масляной, пастельной и акварельной живописи.
Занятия проходят в небольших группах (7-8 человек). Приглашаются ученики без навыков в области рисования и не только. С каждым учеником в группе преподаватель занимается по индивидуальной программе, поэтому к уже работающим группам можно присоединиться в любое время.
Запись на занятия по телефону: 8-495-763-86-15
Адрес студии: Зеленоград, Георгиевский проспект, 17-й микрорайон, дом 33А, корпус 2. Под вывеской «Школа рисования». Рядом автобусные остановки «Школа» (автобус 32) и «Детский сад» (автобусы 32 и 22).