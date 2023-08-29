Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей от 7 лет на курсы академического рисунка, живописи и многослойной акварели 29.08.2023 Реклама

Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает школьников (7-16 лет) научиться рисовать, подготовиться к поступлению в художественную школу, вуз или училище художественной направленности. Занятия проходят по будням и в выходные в аудитории на Георгиевском проспекте.

Школа работает с 2009 года и обладает рядом преимуществ:

  • только профессиональные педагоги со стажем работы более 20 лет
  • просторная аудитория (50 кв. м) с большими окнами и высокими потолками
  • профессиональное оборудование
  • небольшие группы — 8-9 человек
  • индивидуальный подход к каждому ученику.

На новый учебный год объявлен набор на курсы:

  • академический рисунок и живопись (9+)
  • рисунок и живопись для подготовки к поступлению в художественную школу (10+)
  • академический рисунок и живопись для поступающих в художественные ВУЗы (14+)
  • многослойная акварель по методу С. Андрияки (7+)
  • индивидуальные занятия, в том числе по подготовке к поступлению в ВУЗы.

График занятий:

  • начнутся с 15 сентября
  • будут проходить в выходные и будние дни
  • расписание здесь.

Также, объявлен набор взрослых (16+) на курсы масляной, пастельной и акварельной живописи.

Занятия проходят в небольших группах (7-8 человек). Приглашаются ученики без навыков в области рисования и не только. С каждым учеником в группе преподаватель занимается по индивидуальной программе, поэтому к уже работающим группам можно присоединиться в любое время.

Запись на занятия по телефону: 8-495-763-86-15

Адрес студии: Зеленоград, Георгиевский проспект, 17-й микрорайон, дом 33А, корпус 2. Под вывеской «Школа рисования». Рядом автобусные остановки «Школа» (автобус 32) и «Детский сад» (автобусы 32 и 22).

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Метки:
художественная школа, Палитра увлечений
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