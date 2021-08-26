Занятия ведут сертифицированные педагоги в просторной оборудованной студии.

В группе не более 8 человек. В студии постоянно работает рециркулятор (обеззараживатель) воздуха, все педагоги имеют сертификат о вакцинации.

Для записи доступны группы:

Кроме того, каждую среду, в 16.00 приглашаем детей на мастер-классы по живописи акрилом.

Расписание детской школы рисования можно посмотреть на сайте студии.

Адрес школы: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 2, Школа рисования

Записаться на программы можно по телефону: 8985 763 86 15 либо на сайте студии:

Сайт: palitrauvl.ru

Инстаграм: @palitrauvl