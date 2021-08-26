Занятия ведут сертифицированные педагоги в просторной оборудованной студии.
В группе не более 8 человек. В студии постоянно работает рециркулятор (обеззараживатель) воздуха, все педагоги имеют сертификат о вакцинации.
Для записи доступны группы:
- 5-6 лет: группа «Я-Художник»
- 7-8 лет: группа «Многослойная акварель по методу С.Андрияки»
- 7-8 лет: группа «Рисунок и живопись для начинающих»
- 9+ лет: группа «Подготовка к поступлению в художественную школу»
- 11+ лет: группа «Рисунок и живопись для начинающих»
- 14+ лет: группа «Рисунок и живопись базовый курс»
Кроме того, каждую среду, в 16.00 приглашаем детей на мастер-классы по живописи акрилом.
Расписание детской школы рисования можно посмотреть на сайте студии.
Адрес школы: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 2, Школа рисования
Записаться на программы можно по телефону: 8985 763 86 15 либо на сайте студии:
Сайт: palitrauvl.ru
Инстаграм: @palitrauvl
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