Работодатель предлагает

Вас ждёт интересная, необычная, позитивная работа для начинающего ИТ-специалиста/программиста/учителя информатики.

Школа программирования «Софтиум» — это конкурентная заработная плата, возможность карьеры в перспективном стартапе, удобное размещение, гибкий график, возможность совмещать учебу и работу.

Частичная занятость (3-4,5 часа в день), гибкий график, работа в вечернее время суток.

График работы — понедельник, среда, пятница, суббота.

Возможно временное оформление — договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.

Зарплата — 40 тысяч рублей в месяц.

Осваивай технологии и рассказывай о них детям вместе с резидентом Агентства инновационного развития.