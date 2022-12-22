Школа программирования «Софтиум» ищет ведущего занятий оффлайн — частичная занятость, 40 тысяч 22.12.2022 Реклама

Школа программирования «Софтиум Зеленоград» приглашает молодых людей и девушек с опытом ИТ, программирования — на работу в качестве ведущего занятий оффлайн. Частичная занятость, гибкий график, возможна подработка. Зарплата — 40 тысяч.

Работодатель предлагает

Вас ждёт интересная, необычная, позитивная работа для начинающего ИТ-специалиста/программиста/учителя информатики.

Школа программирования «Софтиум» — это конкурентная заработная плата, возможность карьеры в перспективном стартапе, удобное размещение, гибкий график, возможность совмещать учебу и работу.

  • Частичная занятость (3-4,5 часа в день), гибкий график, работа в вечернее время суток.
  • График работы — понедельник, среда, пятница, суббота.
  • Возможно временное оформление — договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.
  • Зарплата — 40 тысяч рублей в месяц.

Осваивай технологии и рассказывай о них детям вместе с резидентом Агентства инновационного развития.

Обязанности

  1. Проведение развивающих занятий по тематике программирования с детьми от 6 до 14 лет.
  2. Участие в различных проектах школы.

Требования

  • Высшее техническое IT (можно последние курсы) или педагогическое (математика и информатика).
  • Умение взаимодействовать с детьми.
  • Отсутствие ограничений к работе с детьми.
  • Пунктуальность, позитивная общительность — обязательно.
  • Отсутствие судимости.

Преимуществом обладают кандидаты имеющие:
+ успешный опыт работы с детьми
+ опыт работы в сфере ИТ.

Контакты

Звоните через ватсап: 8-906-712-12-57 и 8-916-034-74-75.

Адрес: Зеленоград, корпус 2024

«Софтиум»

Метки:
работа, образование и обучение, роботехника, технические навыки и программирование, Корпус 2024
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Школа программирования «Софтиум» ищет ведущего занятий оффлайн — частичная занятость, 40 тысяч Реклама
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