Школа программирования «Софтиум Зеленоград» приглашает молодых людей и девушек с опытом ИТ, программирования — на работу в качестве ведущего занятий оффлайн. Частичная занятость, гибкий график, возможна подработка. Зарплата — 40 тысяч.
Вас ждёт интересная, необычная, позитивная работа для начинающего ИТ-специалиста/программиста/учителя информатики.
Школа программирования «Софтиум» — это конкурентная заработная плата, возможность карьеры в перспективном стартапе, удобное размещение, гибкий график, возможность совмещать учебу и работу.
- Частичная занятость (3-4,5 часа в день), гибкий график, работа в вечернее время суток.
- График работы — понедельник, среда, пятница, суббота.
- Возможно временное оформление — договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.
- Зарплата — 40 тысяч рублей в месяц.
Осваивай технологии и рассказывай о них детям вместе с резидентом Агентства инновационного развития.
- Проведение развивающих занятий по тематике программирования с детьми от 6 до 14 лет.
- Участие в различных проектах школы.
- Высшее техническое IT (можно последние курсы) или педагогическое (математика и информатика).
- Умение взаимодействовать с детьми.
- Отсутствие ограничений к работе с детьми.
- Пунктуальность, позитивная общительность — обязательно.
- Отсутствие судимости.
Преимуществом обладают кандидаты имеющие:
+ успешный опыт работы с детьми
+ опыт работы в сфере ИТ.
Звоните через ватсап: 8-906-712-12-57 и 8-916-034-74-75.
Адрес: Зеленоград, корпус 2024
«Софтиум»