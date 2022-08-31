Актерское мастерство

Westend готовит будущих артистов ансамбля и солистов мюзиклов. Кроме основного курса в театральной студии есть занятия для дошколят, школьников и взрослых.

Ученики школы мюзикла — Лауреаты театральных конкурсов и уже в школьном возрасте работают в труппе Большого театра России и Московском театре оперетты. Выпускники учатся на бюджете в ГИТИС и ТИ им. Б.Щукина.