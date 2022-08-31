Школа мюзикла и актерского мастерства для детей и взрослых Westend позволит каждому получить всестороннее развитие, окунуться в мир музыкального театра! Основной курс — «Артист мюзикла» — включает в себя занятия сразу по трем дисциплинам: вокал, танец и актерское мастерство. Ученики параллельно изучают три направления и достигают высоких результатов.
Основной курс школы — «Артист мюзикла». Это комплексное творческое развитие ученика. На курсе параллельно изучается сразу три дисциплины: вокал, танец и актерское мастерство.
Помимо комплексной программы в школе Westend можно отдельно заниматься множеством дисциплин: вокалом, танцами, актерским мастерством, гитарой, фортепиано, скрипкой, воздушными полотнами, акробатикой, сольфеджио и даже стрип-пластикой.
Westend готовит будущих артистов ансамбля и солистов мюзиклов. Кроме основного курса в театральной студии есть занятия для дошколят, школьников и взрослых.
Ученики школы мюзикла — Лауреаты театральных конкурсов и уже в школьном возрасте работают в труппе Большого театра России и Московском театре оперетты. Выпускники учатся на бюджете в ГИТИС и ТИ им. Б.Щукина.
Кроме основного курса есть занятия в студии современного танца. Контемпорари, джаз, детский танец, хип-хоп, шаффл, стрип-пластика, воздушная гимнастика — танцевальные направления студии Westend.
Ученики Westend участвуют в городских и выездных концертах. А подростки и взрослые даже зарабатывают, участвуя в качестве танцоров на подтанцовке у звезд и танцуя в мюзиклах.
В школе мюзикла можно заниматься только вокалом. Есть групповые и индивидуальные занятия по вокалу для дошколят, школьников и взрослых!
Ученики школы Лауреаты и Гран-При международных вокальных конкурсов. Вышли в эфир в Голос.Дети. А также регулярно проходят кастинги в музыкальные спектакли московских театров.
Дисциплины, цены и актуальное расписание здесь.
Индивидуальный подход к каждому! Направление, группу и расписание наши руководители предлагают на бесплатном прослушивании, исходя из данных потенциального ученика и Ваших собственных предпочтений.
По окончанию курса школа организует масштабный летний концерт на крупнейших сценических площадках города, где может быть до 1000 зрителей.
Телефон для записи и консультаций:
- 8-977-176-20-38 — администратор (WhatsApp)
- 8-499-444-33-57 — администратор
Адрес места занятий: ул. Андреевка 31А, Зеленоград
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