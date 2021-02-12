Более 700 успешных выпускников прошли разные курсы обучения в школе моделей Надежды Твардовской General Models с 2006 года. Сейчас открыт набор на тренинг и онлайн курс: «Девочка, девушка, женщина». Это курс про красивое взросление для того, чтобы стать счастливой женщиной. Про уверенность и любовь к себе. Про принятие себя и своей природы через четыре направления:
- Визуальное искусство — это мейк, прическа, стиль, позировка.
- Хореография — перформанс, разные направления йоги и танца.
- Психология самопрезентация с психологами, знания о травмах, убеждения, поведение.
- И фотография: обучение дефиле через движение и здоровую осанку.
Этот курс доступен как девочкам от 13 так и девочкам от 25 лет.
Младшая группа стартует в четверг в 18:00
Открыт набор в группы от 5 до 12 лет. Вторник, четверг с 18:00 до 20:00
Старшая группа от 13 до 18 лет. Понедельник и среда с 18:00 до 20:00
Группа девушек 25+. Понедельник 18:00 до 20:00 и мастер-класс по средам в Йога студии «Mangala"(корпус 2019) с 19:30 до 21:00
Запись по телефону: 8-962-939-96-88
- дефиле;
- актёрское мастерство;
- самопрезентация;
- пластика тела;
- здоровая спина и осанка;
- светский этикет;
- стилистика;
- фототренинг (костюмированная фотосессия, с которой получаете одну фотографию, формирующая ваше портфолио);
- светское образование;
- психологическая подготовка;
- эстетика внешнего образа (стиль, визаж, колористика);
- изучение английского на разговорном уровне.
На уроках абсолютно с каждым учеником прорабатываются его страхи, комплексы, помогают приобрести уверенность и принять себя. Так же работают над психологией общения с учениками, родителями и миром. Каждый выпускник навсегда остаётся лучший другом школы, с которым продолжают работать и общаться.
Здесь работает широкопрофильная команда специалистов!
Школа моделей в Культурном центре Зеленоград:
Сайт: generalmodels.ru
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