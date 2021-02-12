Более 700 успешных выпускников прошли разные курсы обучения в школе моделей Надежды Твардовской General Models с 2006 года. Сейчас открыт набор на тренинг и онлайн курс: «Девочка, девушка, женщина». Это курс про красивое взросление для того, чтобы стать счастливой женщиной. Про уверенность и любовь к себе. Про принятие себя и своей природы через четыре направления:

Визуальное искусство — это мейк, прическа, стиль, позировка.

— это мейк, прическа, стиль, позировка. Хореография — перформанс, разные направления йоги и танца.

— перформанс, разные направления йоги и танца. Психология самопрезентация с психологами, знания о травмах, убеждения, поведение.

самопрезентация с психологами, знания о травмах, убеждения, поведение. И фотография: обучение дефиле через движение и здоровую осанку.

Этот курс доступен как девочкам от 13 так и девочкам от 25 лет.

Младшая группа стартует в четверг в 18:00

Открыт набор в группы от 5 до 12 лет. Вторник, четверг с 18:00 до 20:00

Старшая группа от 13 до 18 лет. Понедельник и среда с 18:00 до 20:00

Группа девушек 25+. Понедельник 18:00 до 20:00 и мастер-класс по средам в Йога студии «Mangala"(корпус 2019) с 19:30 до 21:00

Запись по телефону: 8-962-939-96-88