Школа каратэ киокушинкай «Гамбару Додзё» приглашает вас на занятия в группу для тех, кому 35-60 лет. Оптимальные возрастные нагрузки, поддержание и улучшение физической формы, офп, сфп, растяжка, гибкость, самозащита. Группу ведёт сэнсей Морозов, тренер чемпионов и призёров всероссийских турниров. Занятия проходят в корпусе 815А (СК «Радуга»).
Каратэ киокушинкай прекрасно подходит для духовного и физического саморазвития, помогает переключиться с обычного ритма жизни, выйти на время из «зоны комфорта», закалить характер, сбросить напряжение после тяжёлого рабочего дня.
Тренер: сэнсей Морозов Алексей Дмитриевич, третий дан, опытный методист, тренер чемпионов и призёров всероссийских турниров.
Стань сильным!
Расписание тренировок взрослой группы:
- вторник и четверг — с 21:00 до 22:30
- суббота — с 19:00 до 20:30
Адрес: СК «Радуга», корпус 815А
Телефон: 8-926-891-19-33
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