Школа каратэ киокушинкай «Гамбару Додзё» ведёт набор во взрослую группу — возраст 35-60 лет, приглашаются мужчины и женщины 25.01.2023 Реклама

Школа каратэ киокушинкай «Гамбару Додзё» приглашает вас на занятия в группу для тех, кому 35-60 лет. Оптимальные возрастные нагрузки, поддержание и улучшение физической формы, офп, сфп, растяжка, гибкость, самозащита. Группу ведёт сэнсей Морозов, тренер чемпионов и призёров всероссийских турниров. Занятия проходят в корпусе 815А (СК «Радуга»).

Каратэ киокушинкай прекрасно подходит для духовного и физического саморазвития, помогает переключиться с обычного ритма жизни, выйти на время из «зоны комфорта», закалить характер, сбросить напряжение после тяжёлого рабочего дня.

Тренер: сэнсей Морозов Алексей Дмитриевич, третий дан, опытный методист, тренер чемпионов и призёров всероссийских турниров.
Стань сильным!

Расписание тренировок взрослой группы:

  • вторник и четверг — с 21:00 до 22:30
  • суббота — с 19:00 до 20:30

Адрес: СК «Радуга», корпус 815А
Телефон: 8-926-891-19-33

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
спорт, восточные единоборства, Радуга
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Школа каратэ киокушинкай «Гамбару Додзё» ведёт набор во взрослую группу — возраст 35-60 лет, приглашаются мужчины и женщины Реклама
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