Школа каратэ киокушинкай «Гамбару Додзё» приглашает вас на занятия в группу для тех, кому 35-60 лет. Оптимальные возрастные нагрузки, поддержание и улучшение физической формы, офп, сфп, растяжка, гибкость, самозащита. Группу ведёт сэнсей Морозов, тренер чемпионов и призёров всероссийских турниров. Занятия проходят в корпусе 815А (СК «Радуга»).