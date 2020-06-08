Школа «Фуэте» приглашает детей 4-7 лет на занятия хореографией по программе дистанционного обучения 08.06.2020 Школа «Фуэте»

Школа «Фуэте» предлагает занятия в формате видео-уроков и онлайн-уроков для поддержания физической формы, развития хореографических навыков и знакомства с азами классического танца.

Педагоги школы готовят видео-уроки по гимнастике и ритмике, по которым дети занимаются в домашней обстановке, отсылают видео-отчеты с домашним заданием, педагоги с каждым ребенком прорабатывают ошибки. Также на платформе zoom проходят интерактивные уроки по истории искусств.

Программа разработана с учетом возрастных групп и подготовки детей, подойдет как для поддержания физической формы учащихся, так и в качестве знакомства с образовательными программами школы.

В программу входят три урока в неделю:

  • Ритмика
  • Гимнастика
  • История искусств

Минимальный срок обучения — две недели. Первый урок бесплатно.

Запись и более подробная информация по тел.: +7 (495) 944-66-22 или на сайте.

Детская хореографическая школа «Фуэте»

Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.
Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
На подготовительном отделении школа предлагает обучение классической хореографии и исполнительского мастерства. Программа классической хореографии включает в себя занятия по ритмике, гимнастике, музыкальному движению, основам классического танца и теории музыки. На исполнительском мастерстве ведутся занятия по вокалу, музыкальной грамоте, актерскому мастерству, музыкальному театру и хореографии.
Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.

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Метки:
дети, дополнительное образование, балет, Фуэте
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