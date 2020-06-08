Школа «Фуэте» предлагает занятия в формате видео-уроков и онлайн-уроков для поддержания физической формы, развития хореографических навыков и знакомства с азами классического танца.



Педагоги школы готовят видео-уроки по гимнастике и ритмике, по которым дети занимаются в домашней обстановке, отсылают видео-отчеты с домашним заданием, педагоги с каждым ребенком прорабатывают ошибки. Также на платформе zoom проходят интерактивные уроки по истории искусств.



Программа разработана с учетом возрастных групп и подготовки детей, подойдет как для поддержания физической формы учащихся, так и в качестве знакомства с образовательными программами школы.