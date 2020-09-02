Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны.

Можно приходить с трехлетними детьми — они могут просто смотреть, как занимаются старшие ребята, адаптироваться, понимать, как вести себя в коллективе. Когда они проводят время с ребятами постарше, смотрят, пытаются что-то повторить, то потом легко начинают тренироваться. Дети в этом возрасте многое понимают и занимаются с энтузиазмом.