Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны 02.09.2020 Школа единоборств «Тигры»

Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны.

Можно приходить с трехлетними детьми — они могут просто смотреть, как занимаются старшие ребята, адаптироваться, понимать, как вести себя в коллективе. Когда они проводят время с ребятами постарше, смотрят, пытаются что-то повторить, то потом легко начинают тренироваться. Дети в этом возрасте многое понимают и занимаются с энтузиазмом.

В процессе тренировок дети учатся защищать себя, становятся более гибкими, вырабатываются морально-волевые качества. Но это не агрессия, а мирные единоборства.
Для самых маленьких действуют подготовительные группы (оздоровительная гимнастика, ОФП, единоборства).

Тренировка детской команды каратэ «Тигры» (Зеленоград)
Alex Chichvarin/youtube.com

Занятия проводятся по адресам:

  • корпус 1514 (Центр единоборств);
  • Озёрная аллея, 10 (спортшкола 111).

В команде тренируются действующие чемпионы Европы и мира. Подготовкой спортсменов руководит тренер международной категории Александр Чичварин.

На тренировки можно приходить без спортивной подготовки, навыки формируются в процессе.

Команда каратэ Зеленограда — Zelenograd Karate Team Motivation
Alex Chichvarin/youtube.com

Записаться можно по телефону: 8-906-738-78-87 (Александр).
Веб-сайт: http://karate-z.ru/
Канал в Instagram: https://www.instagram.com/karate_zelenograd
Группа ВКонтакте: https://vk.com/zelkarate

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Метки:
дети, спорт, восточные единоборства, Чичварин Александр, Команда единоборств "Тигры"
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