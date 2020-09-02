Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны.
Можно приходить с трехлетними детьми — они могут просто смотреть, как занимаются старшие ребята, адаптироваться, понимать, как вести себя в коллективе. Когда они проводят время с ребятами постарше, смотрят, пытаются что-то повторить, то потом легко начинают тренироваться. Дети в этом возрасте многое понимают и занимаются с энтузиазмом.
В процессе тренировок дети учатся защищать себя, становятся более гибкими, вырабатываются морально-волевые качества. Но это не агрессия, а мирные единоборства.
Для самых маленьких действуют подготовительные группы (оздоровительная гимнастика, ОФП, единоборства).
Занятия проводятся по адресам:
- корпус 1514 (Центр единоборств);
- Озёрная аллея, 10 (спортшкола 111).
В команде тренируются действующие чемпионы Европы и мира. Подготовкой спортсменов руководит тренер международной категории Александр Чичварин.
На тренировки можно приходить без спортивной подготовки, навыки формируются в процессе.
Записаться можно по телефону: 8-906-738-78-87 (Александр).
Веб-сайт: http://karate-z.ru/
Канал в Instagram: https://www.instagram.com/karate_zelenograd
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