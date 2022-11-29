«Школа Циклического управляемого дыхания и звуковой аэромассаж» — набор на курс авторских занятий Геннадия Наседкина 29.11.2022 Реклама
Геннадий Наседкин, доктор медицинских наук, автор множества популярных лечебных методик — проводит в Зеленограде курс занятий по собственной программе управления дыханием. Занятия будут проходить в разных форматах — запланированы индивидуальный онлайн-курс, переписка с автором в Watsapp и очные встречи.
Из курса вы узнаете:

  • Анатомию и физиологию дыхательной системы.
  • Семь различных видов дыхательных практик.
  • Рекомендации по использованию упражнений.

Дополнительно будет практическая отработка всех навыков.

Курс «Дыши» — класс 1, начальный

Продолжительность курса: 1 месяц.

Форматы обучения:

  • дистанционные индивидуальные занятия — онлайн, в переписке в Watsapp с автором — стоимость 5000 рублей за месяц
  • дистанционные занятия в мини-группе 3-5 человек — онлайн, переписка в чате с автором курса — стоимость 2000 рублей за месяц
  • очные занятия на встречах с автором — стоимость 2000 рублей/в час.

Курс «Сила Дыхания» — класс 2, углублённый

Четыре очных встречи в группе с доктором Геннадием Наседкиным.

Стоимость: 2000 рублей в час, при единовременной оплате полного курса — 5-е занятие в подарок.

На занятии совмещены несколько технологий оздоровления:

  • циклическое управляемое дыхание
  • звуковой антистрессовый аэромассаж
  • интервальное голодание
  • медитация.

Очные занятия будут проходить по четвергам, по предварительной записи, с 18-20 часов.
Адрес: Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 6, Фитнес-клуб GreenCity.

О докторе Наседкине
Геннадий Наседкин, доктор медицинских наук, автор трёх патентов по лечению органов пищеварения. Ученик Натальи Молчановой и автор книг, в том числе «Лечебное дыхание и лечебное питание», книги переиздававшийся более 10 раз.

Автор программы «Дыши», создатель технологии «Антистрессового звукового аэромассажа», основатель Проекта «Идеальное здоровье».

Запись по телефону в WhatsApp: 8-925-681-31-71, укажите своё имя и напишите слово «Интересно».

Подробности — обсуждаются с автором в переписке.

Сайт, Телеграм

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GreenCity
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