Геннадий Наседкин, доктор медицинских наук, автор множества популярных лечебных методик — проводит в Зеленограде курс занятий по собственной программе управления дыханием. Занятия будут проходить в разных форматах — запланированы индивидуальный онлайн-курс, переписка с автором в Watsapp и очные встречи.
Из курса вы узнаете:
- Анатомию и физиологию дыхательной системы.
- Семь различных видов дыхательных практик.
- Рекомендации по использованию упражнений.
Дополнительно будет практическая отработка всех навыков.
Курс «Дыши» — класс 1, начальный
Продолжительность курса: 1 месяц.
Форматы обучения:
- дистанционные индивидуальные занятия — онлайн, в переписке в Watsapp с автором — стоимость 5000 рублей за месяц
- дистанционные занятия в мини-группе 3-5 человек — онлайн, переписка в чате с автором курса — стоимость 2000 рублей за месяц
- очные занятия на встречах с автором — стоимость 2000 рублей/в час.
Курс «Сила Дыхания» — класс 2, углублённый
Четыре очных встречи в группе с доктором Геннадием Наседкиным.
Стоимость: 2000 рублей в час, при единовременной оплате полного курса — 5-е занятие в подарок.
На занятии совмещены несколько технологий оздоровления:
- циклическое управляемое дыхание
- звуковой антистрессовый аэромассаж
- интервальное голодание
- медитация.
Очные занятия будут проходить по четвергам, по предварительной записи, с 18-20 часов.
Адрес: Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 6, Фитнес-клуб GreenCity.
О докторе НаседкинеГеннадий Наседкин, доктор медицинских наук, автор трёх патентов по лечению органов пищеварения. Ученик Натальи Молчановой и автор книг, в том числе «Лечебное дыхание и лечебное питание», книги переиздававшийся более 10 раз.
Автор программы «Дыши», создатель технологии «Антистрессового звукового аэромассажа», основатель Проекта «Идеальное здоровье».
Запись по телефону в WhatsApp: 8-925-681-31-71, укажите своё имя и напишите слово «Интересно».
Подробности — обсуждаются с автором в переписке.
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