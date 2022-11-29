Курс «Сила Дыхания» — класс 2, углублённый

Четыре очных встречи в группе с доктором Геннадием Наседкиным.

Стоимость: 2000 рублей в час, при единовременной оплате полного курса — 5-е занятие в подарок.

На занятии совмещены несколько технологий оздоровления:

циклическое управляемое дыхание

звуковой антистрессовый аэромассаж

интервальное голодание

медитация.

Очные занятия будут проходить по четвергам, по предварительной записи, с 18-20 часов.

Адрес: Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 6, Фитнес-клуб GreenCity.