Международная сеть школ «Балет с 2 лет» проводит набор в новые группы детей от 2 до 13 лет и взрослых. Балет подходит для всех.

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