Международная сеть школ «Балет с 2 лет» проводит набор в новые группы детей от 2 до 13 лет и взрослых. Балет подходит для всех.
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Международная сеть школ «Балет с 2 лет» работает по своей уникальной, запатентованной методике. Программа обучения была разработана совместно с артистами балета Большого театра, нейрописихологами и специалистами по детскому развитию, ориентирована на детей от 2 лет. Педагоги профессиональные балерины. Каждый педагог не только проходит обучение по методике школы, но и и умеет увлечь и вдохновить ребенка.
Красивый дизайн школы создаёт атмосферу волшебства. Два зала оборудованы специальными профессиональными полами, которые снижают нагрузку на суставы.
Ваш ребёнок познакомится с балетом, как видом искусства, научится красиво двигаться, держать прямо спинку, узнает многое о классической музыке и найдет новых друзей
Для взрослых школа предлагает изящную фитнес-программу Боди-балета. Программа включает в себя элементы классического танца, пилатаса, способствует прорисовке контуров тела, планомерно развивает гибкость ваших суставов, позвоночника и формирует красивую осанку.
Балет очень положительно влияет на здоровье, ведь будь то ребёнок или взрослый человек — осанка и фигура несомненно потерпят изменения, и исключительно в лучшую сторону
Для подписчиков Zelenograd.ru специальное предложение 10% скидка на все абонементы
Записывайтесь на бесплатное пробное занятие 8(966) 378-90-68
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