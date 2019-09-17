Школа «Балет с 2 лет» приглашает детей и взрослых на занятия 17.09.2019 Школа «Балет с 2 лет»

Международная сеть школ «Балет с 2 лет» проводит набор в новые группы детей от 2 до 13 лет и взрослых. Балет подходит для всех.

Пробное занятие бесплатно! Для подписчиков Zelenograd.ru специальное предложение 10% скидка на все абонементы.

Международная сеть школ «Балет с 2 лет» работает по своей уникальной, запатентованной методике. Программа обучения была разработана совместно с артистами балета Большого театра, нейрописихологами и специалистами по детскому развитию, ориентирована на детей от 2 лет. Педагоги профессиональные балерины. Каждый педагог не только проходит обучение по методике школы, но и и умеет увлечь и вдохновить ребенка.

Красивый дизайн школы создаёт атмосферу волшебства. Два зала оборудованы специальными профессиональными полами, которые снижают нагрузку на суставы.

Ваш ребёнок познакомится с балетом, как видом искусства, научится красиво двигаться, держать прямо спинку, узнает многое о классической музыке и найдет новых друзей

Для взрослых школа предлагает изящную фитнес-программу Боди-балета. Программа включает в себя элементы классического танца, пилатаса, способствует прорисовке контуров тела, планомерно развивает гибкость ваших суставов, позвоночника и формирует красивую осанку.

Балет очень положительно влияет на здоровье, ведь будь то ребёнок или взрослый человек — осанка и фигура несомненно потерпят изменения, и исключительно в лучшую сторону

Для подписчиков Zelenograd.ru специальное предложение 10% скидка на все абонементы

Записывайтесь на бесплатное пробное занятие 8(966) 378-90-68

www.балетсдвухлет.рф

ТЦ Столица, корпус 2309, 2 этаж

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