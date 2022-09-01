Шагайте по жизни с IT. Центр компьютерного обучения и дополнительного образования дает системные знания и практические навыки школьникам 2-11 классов 01.09.2022 ZELENOGRAD.RU

24 года «Центр компьютерного обучения и дополнительного образования (ЦКО и ДО) — Центр Немцовой» обучает школьников 2-11 классов с нуля до уровня IT-специалиста. Сейчас открыт набор на 2022/23 учебный год.

Что известно о ЦКО и ДО

  • ЦКО и ДО обучает IT-технологиям школьников и взрослых. За 24 года ЦКО и ДО обучил два поколения зеленоградцев.
  • Обучаясь в ЦКО и ДО, школьники получают системные знания и практические навыки в IT на самом современном уровне с нуля до уровня IT-специалиста по стандартам WorldSkills. Программы ЦКО и ДО апробированы на тысячах слушателей, а учебники ЦКО и ДО по IT для школьников и взрослых издаются центральными издательствами
  • В этом году ЦКО и ДО участвовал в проекте мэра Москвы «ТехноЛето» — прошло обучение 240 школьников 1-11 классов на IT-интенсивах
  • Много лет ЦКО и ДО сотрудничал в сфере IT-образования школьников и взрослых с компаниями Cisco и Microsoft, а сейчас сотрудничает с АНО «Развитие человеческого капитала» и Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы
  • ЦКО и ДО участвовал в таких проектах для старшеклассников, как «Профессиональное обучение без границ» с московскими колледжами и «Яндекс-Лицей» — программирование на языке Python
  • География ЦКО и ДО не ограничивается Зеленоградом. ЦКО и ДО работает в Химках, Солнечногорске, Клину

Как проходит обучение школьников IT

Учебный год в ЦКО и ДО начинается в октябре, а заканчивается в мае. Кроме основных занятий, школьники могут посещать бесплатные дополнительные занятия. В обучении используется дифференцированный подход — программы разделяются по степени сложности и есть возможность индивидуально скорректировать программу.

Многоуровневые IT-программы для школьников 2-11 классов. Для получения системных знаний и практических навыков в IT в ЦКО и ДО для школьников разработаны многоуровневые IT-программы от 1 до 3-5-ти уровней с последовательным наращиванием знаний с каждым уровнем.

Школьники младших классов получают продвинутые навыки работы на компьютере и представление о самых актуальных направлениях IT, обучаясь по программам IT-Start и IT-Total.

Старшеклассники же осознанно выбирают IT-направления и углубляют свои знания до уровня IT-специалиста по стандартам WorldSkills (стандарты по современным технологиям, ориентированные на лучшие мировые результаты и практическое применение). Они проходят обучение по четырем IT-программам — Программирование, Системное администрирование, Web-технологии, Компьютерный дизайн.

Закрепление IT-знаний на практике. Полученные знания на занятиях школьники закрепляют на практике. В каждый курс включена разработка IT-проекта — это, например, игра, сайт, мультфильм в зависимости от направления обучения.

Ежегодно весной проходит IT-Конференция ЦКО и ДО, на которой школьники представляют свои проекты. Лучший проект выбирают сами школьники-зрители и отдельно проекты оценивает жюри. Перед Новым годом школьники участвуют в Хакатонах, выполняя задание на время в команде.

Полученные в ЦКО и ДО знания и навыки позволяют школьникам участвовать в Чемпионатах WorldSkills.

Учиться в ЦКО и ДО — «Доступно. Интересно. Результативно»!

Что мне даст IT-обучение в ЦКО и ДО

Зачем получать системные знания и навыки в IT, ещё учась в школе?

Изучение IT — познавательно и интересно. Обучаясь в ЦКО и ДО, школьники научатся программировать, обслуживать свой компьютер и сети, разрабатывать сайты, игры, мультфильмы, видео и многое другое. Мир IT не сосредоточен только на использовании готовых игр — гораздо интереснее самому создать свою игру или свой сайт. Ведь компьютер должен быть помощником школьнику в интеллектуальном развитии!

Осознанный выбор профессии. Обучаясь в ЦКО и ДО на разных IT-направлениях, школьник получает реальное представление о самых перспективных IT-специальностях — Программист, Системный администратор, Веб-разработчик, Графический дизайнер и сможет понять нравится ли ему сам процесс.

Работа Junior-разработчиком. Пройдя полный цикл обучения в ЦКО и ДО, школьник получает знания и навыки Junior-разработчика. А в будущем, поступив в ВУЗ, в колледж или не поступив по каким-либо причинам, он может начать трудовую деятельность.

Успешная сдача ОГЭ/ЕГЭ по информатике. Обучаясь у нас, школьники получают знания для успешной сдачи ОГЭ/ЕГЭ по информатике на высоком уровне.

Пополнить своё портфолио. Многие московские колледжи и ВУЗы сейчас дают абитуриентам дополнительные баллы с учётом профессионального обучения в школьные годы и участия в Чемпионатах WorldSkills. Участие в Чемпионатах WorldSkills даёт школьнику дополнительный высокий статус и бонусы для будущей взрослой жизни.

Применение в будущем IT-знаний, полученных в школьные годы. IT-специалист — одна из самых престижных и высокооплачиваемых специальностей. Если же школьник выберет другую специальность в будущем, то полученные в ЦКО и ДО продвинутые знания в IT пригодятся всегда и везде. Ведь в наш цифровой век компьютер сегодня стал незаменимым инструментом для каждого человека!

Поэтому системные знания и навыки в IT надо получать в школьные годы. Время терять нельзя — IT-грамотность нужна с детства.

Открыт набор школьников и взрослых на 2022/23 учебный год!

Школьникам 2-11 классов

  • IT-технологии с «нуля» до уровня IT-специалиста
  • Английский язык с «нуля» до свободного владения (от Beginner до Advanced)
  • Немецкий язык с «нуля» до свободного владения (от A-1 до C-2)
  • Школьные предметы для закрепления и углубления знаний
  • Подготовка к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ (математика, физика, информатика, русский язык и литература, английский и немецкий языки, история и обществознание)

Взрослым

  • IT-технологии
  • Иностранные языки

Телефоны

  • 8-499-653-80-20
  • 8-915-221-43-43

Запись на курсы по телефонам и на сайте.

Метки:
образование и обучение, программирование, компьютерные курсы, Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования Немцовой
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