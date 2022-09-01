Ежегодно весной проходит IT-Конференция ЦКО и ДО, на которой школьники представляют свои проекты. Лучший проект выбирают сами школьники-зрители и отдельно проекты оценивает жюри. Перед Новым годом школьники участвуют в Хакатонах, выполняя задание на время в команде.

Полученные в ЦКО и ДО знания и навыки позволяют школьникам участвовать в Чемпионатах WorldSkills.

Учиться в ЦКО и ДО — «Доступно. Интересно. Результативно»!