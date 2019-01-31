Предприятие быстрого обслуживания Макдоналдс Зеленоград ведет прием на работу.
Адреса ресторанов:
- Панфиловский проспект, дом 2
Телефон: 8(499)734-33-09, 8(499)734-27-18
- Крюковская площадь, дом 1, ТЦ «Иридиум»
Телефон: 8(495)276-00-81, 8(495)276-00-82
- Корпус 2309А
- Телефон: 8(495)123-51-71, 8(495)123-51-72
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