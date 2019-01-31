Предприятие быстрого обслуживания Макдоналдс приглашает на работу 31.01.2019 Предприятие быстрого обслуживания Макдоналдс Реклама

Предприятие быстрого обслуживания Макдоналдс Зеленоград ведет прием на работу.

Адреса ресторанов:

  • Панфиловский проспект, дом 2

Телефон: 8(499)734-33-09, 8(499)734-27-18

  • Крюковская площадь, дом 1, ТЦ «Иридиум»

Телефон: 8(495)276-00-81, 8(495)276-00-82

  • Корпус 2309А
  • Телефон: 8(495)123-51-71, 8(495)123-51-72

Все о вакансиях, возможностях, обязанностях, условиях и требованиях смотрите на сайте

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

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Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

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В январе и всегда!

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Приятные цены, скидки.

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