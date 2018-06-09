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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Сеть парикмахерских «Прядки в порядке» — акция сногсшибательных цен и кэшбек 09.06.2018 «Прядки в порядке» Реклама

В честь своего открытия Сеть парикмахерских «Прядки в порядке» объявляет месяц Сногсшибательных цен и возвращает половину потраченного на карту Любимого клиента, а каждая 6-я стрижка или маникюр вообще бесплатно!

Акция

  • Любая мужская стрижка — 290 руб
  • Женская стрижка — 700 руб на любую длину волос
  • Окрашивание в один тон Estel DeLuxe — 1250 руб
  • Окрашивание в один тон Matrix -1500 руб
  • Маникюр+снятие+покрытие гель-лак — 990 руб
  • Ультразвуковая чистка — 1900 руб
  • И многое, многое другое!

Но и это ещё не всё!

Кэшбек

До 30 июня, на карту Любимого клиента будет возвращаться 50% от стоимости всех оплаченных услуг! Сходили сегодня в салон, например, на стрижку, оплатили 700 руб и на карту вернули 350 руб, которыми в следующий визит можно расплатиться.

Следите за горячими предложениями

Подписывайтесь в Инстаграм или в VK — так вы точно не пропустите горячие предложения от «Прядки в порядке».

Телефоны салона: 8(966)-011-07-11, 8(495)-011-07-11

Адрес: Зеленоград, корпус 1811

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

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Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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