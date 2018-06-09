Кэшбек

До 30 июня, на карту Любимого клиента будет возвращаться 50% от стоимости всех оплаченных услуг! Сходили сегодня в салон, например, на стрижку, оплатили 700 руб и на карту вернули 350 руб, которыми в следующий визит можно расплатиться.