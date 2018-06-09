В честь своего открытия Сеть парикмахерских «Прядки в порядке» объявляет месяц Сногсшибательных цен и возвращает половину потраченного на карту Любимого клиента, а каждая 6-я стрижка или маникюр вообще бесплатно!
- Любая мужская стрижка — 290 руб
- Женская стрижка — 700 руб на любую длину волос
- Окрашивание в один тон Estel DeLuxe — 1250 руб
- Окрашивание в один тон Matrix -1500 руб
- Маникюр+снятие+покрытие гель-лак — 990 руб
- Ультразвуковая чистка — 1900 руб
- И многое, многое другое!
Но и это ещё не всё!
До 30 июня, на карту Любимого клиента будет возвращаться 50% от стоимости всех оплаченных услуг! Сходили сегодня в салон, например, на стрижку, оплатили 700 руб и на карту вернули 350 руб, которыми в следующий визит можно расплатиться.
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Телефоны салона: 8(966)-011-07-11, 8(495)-011-07-11
Адрес: Зеленоград, корпус 1811
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
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Всегда поможем
вашему авто !