Совсем недавно открылся сервис по оклейке автомобилей виниловыми и полиуретановыми пленками «ЗЕЛВРАП».

Полная или частичная защита кузова, оклейка отдельных элементов или полная оклейка выбранными пленками. Профессиональный ремонт сколов и трещин автостекла.



На все выполненные работы — гарантия, выполняют все с любовью и с индивидуальным подходом к каждому человеку! Рады любому обращению!



Адрес: Георгиевское шоссе, 3, стр. 1

Телефон: 8-936-141-80-49



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