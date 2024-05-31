Совсем недавно открылся сервис по оклейке автомобилей виниловыми и полиуретановыми пленками «ЗЕЛВРАП».
Полная или частичная защита кузова, оклейка отдельных элементов или полная оклейка выбранными пленками. Профессиональный ремонт сколов и трещин автостекла.
На все выполненные работы — гарантия, выполняют все с любовью и с индивидуальным подходом к каждому человеку! Рады любому обращению!
Адрес: Георгиевское шоссе, 3, стр. 1
Телефон: 8-936-141-80-49
Телеграм, Вконтакте
Выпавшего из окна мужчину спасли в зеленоградской больнице благодаря новому протоколу работы приемного отделения. Вот как это работает на практике Истории
Бесплатные уличные тренировки по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, роллер-спорту и фитнесу начались в Зеленограде. Вот места и расписание занятий Новости
Переполненный мусорный контейнер — типичная картина для Зеленограда последнее время. Похоже, «Жилищник» несвоевременно подаёт заявки на вывоз Истории
Запертые калитки в заборах между домами в 17-м микрорайоне откроют по требованию управы. А жители снова разделились на два лагеря Истории
Вакансия администратора в сети стоматологических клиник «Никор» и медицинских центров «Никор-мед» Реклама
Дополнительную парковку на 25 машиномест сделают в августе возле Дворца творчества в 9-м микрорайоне Новости
К зданию ДК есть претензии по пожарной безопасности. Для их устранения здание капитально отремонтируют Новости
Шеф-повар зеленоградского ресторана занял призовое место на профессиональном конкурсе «Московские мастера» Новости
Где в Зеленограде переждать жару? Места с кондиционерами и водой, куда можно прийти просто так Ответы
Поступай в IT Top College в Зеленограде и создавай будущее уже сегодня. Идет набор на 2024/25 учебный год Реклама
Спорткомплекс «Горизонт» с двумя бассейнами рядом с 23-м микрорайоном достроят на два-три месяца раньше срока Новости
Школа рисования «Палитра увлечений» предлагает поступающим в художественные ВУЗы пройти интенсивный курс подготовки Реклама
Открылся надземный переход над Привокзальной площадью и новый вход в пешеходный тоннель под железной дорогой Новости
Газоны во дворах обрабатывают от клещей. Об этом не предупреждают, хотя после обработки по газонам нельзя ходить Новости
Станет ли чисто на парковке на Крюковской площади, когда она станет платной? Сейчас она завалена грязью по самые бордюры Новости